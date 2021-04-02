До свидания, Cortana: ассистент от Microsoft не выдержал конкуренции

Приложение Cortana, включающее в себя одноименный голосовой помощник от компании Microsoft, прекратит свое существование на мобильных телефонах, сообщает портал Ars Technica. Это означает, что Cortana выбывает из гонки за пользователей, в которой также участвуют смарт-ассистенты Google Assistant от Google, Siri от Apple и Alexa от Amazon.

«Вскоре мы прекратим поддержку приложения Cortana на Android и iOS, поскольку Cortana продолжает развиваться как помощник по повышению производительности. С 31 марта 2021 г. созданный вами контент, например напоминания и списки, больше не будет работать в мобильном приложении Cortana, но по-прежнему будет доступен в Windows. Кроме того, напоминания, списки и задачи в Cortana автоматически синхронизируются с приложением Microsoft To Do, которое вы можете бесплатно загрузить на свой телефон», — говорится в официальном сообщении Microsoft.

Виртуальная голосовая помощница Cortana впервые была представлена миру в 2014 году.

«Кортаной» звали искусственный интеллект, персонажа игровой серии игр Halo, одной из самых популярных франшиз подразделения Xbox Game Studios. Предполагалось, что она составит конкуренцию Google Assistant и Siri, но этого так и не случилось.

Причин несколько. По словам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, Cortana — это, в первую очередь, искусственный интеллект, и ему нужна база пользователей для каждодневной тренировки.

«Внутри экосистемы Microsoft ей нет равных. У нее 150 миллионов активных пользователей, которые постоянно решают какие-то задачи в программах из линейки Office, игровых устройствах Xbox (где она собственно и родилась), а также в корпоративных пакетах Outlook, Teams, облачных OneDrive. Это добротный бизнес-инструмент, который с голоса улавливает названия программ, функций, кнопок, существующих в продуктах материнской корпорации Microsoft. Но на чужой территории, например, в умных колонках и смартфонах, она почти беспомощна», — признает Емельянов.

По словам эксперта, Google и Apple потратили годы, чтобы натаскать своих помощников Assistant и Siri по функционалу Android и iOS, и в итоге их машинный интеллект гораздо лучше ориентируются в задачах, связанных с мобильными приложениями.

Если специализированные мобильные помощники точно определяют 80-90% заданий, то интеллектуальная система Microsoft — менее 70%.

Причем у первых двух аудитория исчисляется миллиардами человек (1 млрд в iOS и 3,5 млрд в Android), они предустановлены в операционной системе, то у мобильной Cortana около 1 млн установок на каждой платформе.

«Очевидно, что отрыв между ней и конкурентами будет только расти, она банально реже общается с людьми на повседневные темы, а потому почти не умнеет (в понимании мобильных пользователей)», — поясняет собеседник «Газеты.Ru».

Microsoft, похоже, проводит оптимизацию, потому цифрового помощника и убирают с ряда устройств, очевидно, что это признание поражения на том поле, где конкуренты явно более сильны, рассуждает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Но, с другой стороны, бизнес в том и заключается, что иногда нужно принять непопулярное решение и отказаться развивать то, что не имеет большого смысла, так как пользователи будут проводить сравнения не в пользу твоего продукта. Так и получилось с голосовым помощником, которого планируют интегрировать в сервисы Microsoft 365. Компания имеет все возможности, чтобы развиваться в своем направлении и придумывать что-то новое, но с каждым годом Microsoft становится все сложнее интегрировать идеи, за которыми потом идут все остальные», — считает Деев.

Нужно понимать, что как бы ни старались разработчики, но они не смогли создать мощного конкурента для Google Assistant или Amazon Alexa, говорит Александр Ревский, исполнительный директор iMARS Communications. В связи с этим компания приняла вполне логичное решение не развивать дальше приложение как отдельный конкурирующий продукт, но включить все эффективные наработки в пакет приложений Microsoft 365 для улучшения его производительности.

«Однако с имиджевой точки зрения, приложение пополнило ряд других не очень успешных продуктов (например, телефоны на Windows, Microsoft Band), которые оставили у своих пользователей достаточно противоречивые чувства. Насколько станет успешной новая стратегия развития Cortana, покажет время», — заключает Ревский.