Два месяца на оплату: суд в Москве оштрафовал Twitter

В Москве суд Таганского района оштрафовал социальную сеть Twitter на почти 9 млн рублей из-за систематических отказов в удалении неприемлемого в России контента. Об этом сообщает ТАСС.

Суд рассматривал три протокола, которые Роскомнадзор направил для установления вины администрации платформы. В итоге по всем трем документам жалоба госрегулятора была удовлетворена.

Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафов в размере 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей — общей суммой 8,9 млн рублей.

Twitter должен выплатить эти деньги за 60 дней. Отсчет идет с момента вступления решения в силу.

По данным «Интерфакса», всего суд должен был рассмотреть в пятницу, 2 апреля, девять административных протоколов в отношении трех иностранных компаний: Facebook, Twitter и Google. ТАСС сообщал о шести протоколах против первых двух компаний — по три на каждую. Роскомнадзор отмечал, что эти ресурсы отказались удалять неправомерную информацию, в частности, посты с призывом к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

Конфронтация Роскомнадзора и Twitter продолжается уже не первый год.

По данным ведомства, компания игнорировала требования удалить «контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств» с 2017 года.

При этом регулятор направил платформе 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении постов, но компания не выполнила эти запросы в полном объеме. Так, не были удалены 2862 материала: 2336 на тему самоубийств, 352 сообщения с порнографическими изображениями детей и подростков и 174 материала про изготовление и использование наркотических средств. «Twitter злостно нарушает российское законодательство», — отметили ранее в ведомстве.

Российское законодательство предусматривает наложение штрафов для онлайн-ресурсов, которые не ограничивают доступ к противоправной информации. Сумма наказания может варьироваться, но при систематических нарушениях суд может назначить штраф до пятой части годовой выручки компании.

Роскомнадзор не ограничился судами с иностранными платформами. С 10 марта регулятор ограничил скорость работы соцсети Twitter. В ведомстве отметили, что «первичное замедление скорости работы сервиса» — это мера, направленная на принуждение компании соблюдать нормы российских законов. Таким образом Роскомнадзор защищает россиян от «влияния противоправного контента».

На этом этапе доступ к соцсети был замедлен на компьютерах и мобильных устройствах россиян.

При этом госрегулятор предупредил, что может полностью заблокировать платформу на территории России, если та продолжит игнорировать требования об удалении противоправного контента.

Как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян считают, что Роскомнадзор предъявляет справедливые требования к соцсетям. С политикой регулятора согласны 77% респондентов. Мера по блокировке доступа к Twitter, если в течение месяца с сервиса не будет удалена запрещенная информация, по мнению 73% граждан страны, скорее оправдана.