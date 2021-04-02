Жизнь после хайпа: что ждёт популярные сегодня соцсети

В прошлом году TikTok раскрыл данные по российской аудитории: на октябрь 2020 года соцсеть насчитывает 22,7 млн активных пользователей в месяц, 40,8% из них составили люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Чем же привлекателен для молодежи контент TikTok?

Прежде всего, простотой и коротким форматом. При этом для создания контента в приложении есть собственный полноценный видеоредактор, где пользователям предлагается множество масок, фильтров, переходов.

Для того, чтобы начать делать ролики и быстро взлететь, больше не нужно прилагать специальные усилия. Помогают и максимально демократичные алгоритмы рекомендаций: в тренды можно попасть независимо от количества подписчиков.

Ещё одна фишка TikTok — челленджи. Это флешмобы, в которых пользователи повторяют определенное действие, движение или танец. Такой формат позволяет получить больше охвата и почувствовать себя частью сообщества.

TikTok уже около двух лет уверенно осваивает российский рынок.

Но в этом году у него появился новый конкурент – Clubhouse. Соцсеть для аудиочатов в начале года вышла на первое место среди бесплатных приложений в российском AppStore, обогнав TikTok и Telegram. Сервис тут же назвали «убийцей TikTok»: как китайское приложение в свое время перевернуло представления о создании видеоконтента, так и Clubhouse сейчас меняет представление об аудиоконтенте. А учитывая, что во пандемии значительно возросла ценность живого общения, именно такой формат соцсети выстрелил.

Clubhouse, который уже сейчас оценивается в миллиард долларов, продемонстрировал невероятный рост российской аудитории всего за пару месяцев: к 15 марта в сервисе зарегистрировались 941 000 человек. При этом весь функционал соцсети сводится к тому, что пользователи могут присоединяться к аудио-комнатам и общаться с другими юзерами.

Многие эксперты и ранние пользователи объясняли успех Clubhouse нашей потребностью в социальном взаимодействии во время пандемии. Другая причина та же, что и у TikTok: низкий барьер входа. Присоединиться к голосовому чату проще, чем сделать селфи, а создать одноразовую комнату проще, чем спланировать серию подкастов.

Но при этом если TikTok стабильно держит высокие позиции по популярности среди российской аудитории, то ажиотаж вокруг Clubhouse быстро угасает.

Прирост регистрации в соцсети и активность пользователей заметно падает, с площадки уходят селебрити, а модераторы популярных комнат проводят в ней все меньше времени.

Это наводит на мысль, что для молодежи все-таки основными факторами являются время и простота использования площадки, а не только определенный вид контента. Эксперты отмечают: молодежь отпугивает в Clubhouse то, что они должны сами подстраиваться под соцсеть (беседы проходят в определенное время), а не потреблять контент тогда, когда им удобно. Кроме того, молодые люди не готовы тратить по полчаса на беседу в Clubhouse, чтобы понять, интересна она им или нет, так же, как и не готовы слишком долго искать интересный им контент.

В TikTok сервис настроен таким образом, чтобы контент сам находил пользователя: система самообучается — измеряет то, как долго вы смотрите видео, как быстро вы его прокручиваете, и многие другие особенности пользовательского поведения. Кроме того, алгоритм оценивает видеоклип сам по себе: контент, скорость, звук, цвета, слова. Чтобы вся эта система эффективно работала TikTok нужно очень много данных, отмечал Forbes.

Clubhouse же пока не научился распоряжаться тем массивом голосового контента, который он ежедневно собирает.

Помимо отсутствия адекватного рекомендательного сервиса, у этого по факту стартапа ещё нет достаточных мощностей для обеспечения надежности хранения и обработки данных в соответствии с требованиями законодательства.

Другая проблема Clubhouse – это отсутствие модерации.

Сейчас туда может прийти, кто угодно, и начать говорить, что угодно: от фейков до призывов к насилию или совершению суицида. TikTok тратит на модерацию значительные усилия: и даже если не сразу выявляет противоправный контент сам, то оперативно реагирует на требования властей.

Так, Роскомнадзор ставит соцсеть в пример другим иностранным интернет-площадкам, поскольку она оперативно удаляет призывы к подросткам приходить на несогласованные акции и другой запрещенный в России контент.

В Clubhouse же уже начали появляться фейки российских знаменитостей, которые высказываются о своих коллегах и раздают советы - например, в феврале там якобы зарегистрировалась и провела эфир Алла Пугачева. По мнению экспертов, этот инцидент отчетливо показал возможность беспрепятственного грубого нарушения личных неимущественных прав, писал РБК.

Несмотря на преимущества и недостатки любой соцсети, финальное решение о том, удастся ли ей поменять правила игры или она станет недолговечным трендом, принимают её пользователи, ядро её аудитории. Поэтому в России судьбу TikTok и Clubhouse будет решать молодежь.

Именно она выберет лучшую, а может быть решит, что нужна какая-то новая.

Возможные варианты развития соцсетей и будущего интернета самые активные пользователи Сети обсудят на Молодежном форуме по управлению интернетом, который состоится 6 апреля в Сколтехе.