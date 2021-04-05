Шесть лет убытков: LG прекращает выпуск смартфонов

Южнокорейский вендор LG принял решение выйти из мобильного бизнеса, сообщает Yonhap News Agency. Корпорация планирует завершить закрытие отрасли к концу лета этого года.

«Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит сосредоточить все ресурсы на развитии иных сфер бизнеса, например, электромобилей, умных домов, робототехники, искусственного интеллекта, а также различных платформ и сервисов», — говорится в официальном заявлении компании.

При этом уже существующие смартфоны останутся в продаже, и LG будет продолжать поддержку своей продукции в течение определенного периода времени, который будет зависеть от региона. Решение об увольнении сотрудников также будет приниматься в зависимости от локальной ситуации.

Слухи о возможном закрытии мобильного бизнеса LG ходили уже несколько месяцев из-за его убыточности. Так, за последние шесть лет южнокорейский вендор потерял около $4,2 млрд.

LG заявила, что выход из мобильного бизнеса приведет к снижению выручки компании в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге улучшит ее финансовое положение и эффективность управления в более длительном периоде. Аналитики также утверждают, что операционная прибыль LG может вырасти на $900 млн в этом году, если она откажется от своего мобильного бизнеса.

При этом компания все же надеялась сделать данную сферу прибыльной в текущем году за счет инновационных решений, например, телефона LG Rollable, оснащенного раздвижным экраном-трансформером, о котором «Газета.Ru» рассказывала ранее.

Корейская корпорация начала работу над Rollable в рамках экспериментального проекта Explorer [«Исследователь»], благодаря которому также был запущен смартфон LG Wing, состоящий из двух раздвижных дисплеев, которые располагаются поперек друг друга.

Однако ни одна из разработок не стала популярной среди пользователей, а базовые телефоны бренда значительно отстали от своих конкурентов в таких ключевых областях, как, например, разработка камерных модулей.

Корейское издание DongA, на которое ссылается портал, сообщило, что компания прекратила разработку инновационных телефонов и отложила производство ранее запланированных гаджетов.

В начале этого года представитель LG подтвердил газете Korea Herald, что компания должна рассуждать о судьбе подразделения с «холодной головой». По его словам, потенциальные меры могут включать в себя «продажу, вывод или сокращение бизнеса смартфонов».

В марте некогда третий по величине производитель мобильных телефонов в мире, как сообщается, вел переговоры с Vingroup из Вьетнама и Volkswagen из Германии о продаже мобильного бизнеса. Однако переговоры зашли в тупик. Таким образом, LG присоединяется к списку известных производителей «эпохи Android», которые не выдержали конкуренции в сфере смартфонов и отказались от производства мобильных устройств.