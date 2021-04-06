«Борьба за выживание»: зачем Clubhouse внедряет донаты

Clubhouse ввел новый способ монетизации контента Clubhouse Payments, сообщает портал TechCrunch.

Если у блогера включена Clubhouse Payments, то у него на странице появится кнопка «отправить деньги». Пользователь сможет переслать платеж автору, зайдя в его профиль и выбрав нужную сумму.

«100% оплаты пойдет блогеру. Однако с человека, отправляющего деньги, будет взиматься небольшая банковская комиссия за обработку платежа. При этом Clubhouse ничего не получит», — говорится в официальном сообщении приложения.

Как ранее заявлял соучредитель сервиса Пол Дэвисон, Clubhouse планирует сосредоточится на прямой монетизации контент-мейкеров, а не на рекламе. Генеральный директор компании Stripe, которая является партнером Clubhouse по обработке платежей, Патрик Коллисон вскоре после появления новости о внедрении Clubhouse Payments в своем Twitter-аккаунте выразил удовлетворение тем, что платформа в первую очередь заинтересована в доходе своих пользователей.

It's cool to see a new social platform focus first on *participant* income rather than internalized monetization / advertising. Excited for the burgeoning creator economy and next era of internet business models. — Patrick Collison (@patrickc) April 5, 2021

Директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев объяснил «Газете.Ru, что платежи ввели для привлечения авторов и увеличения эксклюзивного контента в Clubhouse.

«Цель — сделать так, чтобы люди сидели только в Clubhouse, выражали свои интересные мысли и получали донаты от пользователей.

Но такая попытка возродить интерес к Clubhouse вряд ли приведет к чему-то существенному.

Думаю, что создатели приложения рассчитывали на глобальный рост, однако волна хайпа вокруг Clubhouse спала. Люди просто не увидели ценности в этом приложении.», — уверен эксперт.

Согласно метрике DAU [Daily Active Users— ежедневные активные пользователи], в конце марта число активных пользователей, которые ежедневно посещают Clubhouse, снизилось в два с половиной раза по сравнению с началом месяца. Это значит, что пользователи стали реже устанавливать приложение и реже туда заходить.

«Люди, которые хотели поиграть в Clubhouse, зашли в эти комнаты, посидели, послушали и поняли, что ловить там, по сути, нечего. Одни и те же спикеры, одни и те же темы. К тому же Telegram выкатил такую же фичу, связанную с голосовыми чатами. Так что конкуренты не дремлют.

Clubhouse скорее мертв, чем жив.

Возможно, он будет искать свою нишу и формировать узкий круг своих поклонников, но приложение уже не может рассчитывать на массовость», — рассуждает эксперт.

В свою очередь Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров считает, что такой функционал может задержать пользователей и спикеров в Clubhouse, ведь появится мотивация не только выговориться, но и заработать.

«Но вряд ли это привлечет много новых слушателей, если только очень крупные селебрити не начнут поставлять эксклюзивный контент и рекламировать свои комнаты в своих раскрученных профилях в других социальных сетях. Clubhouse очень резко выстрелил, а теперь, логично, популярность идет на спад. Я думаю, что тенденция оттока слушателей продолжится, а социальная сеть превратиться в инструмент для экспертов, лекций и нетворкинга», — отметил Табуров.

Новая модель монетизации говорит о том, что Clubhouse может испытывать сложности с привлечением звездных ведущих, поэтому теперь их нужно стимулировать, полагает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

«Неделю назад стало известно о том, что Spotify приобрел приложение Betty Labs c такими же функциями, как и Clubhouse, по этому же пути идут и другие конкуренты, так что стартап вводит модель монетизации. Поможет ли это приложению, которое потеряло свой хайп, очень большой вопрос.

То, что венчурный проект вводит монетизацию уже на этой стадии, может говорить о трудностях с привлечением дополнительного капитала, чтобы поощрять звезд самостоятельно и тем самым расширять свою аудиторию.

Участие в тусовках Clubhouse требует слишком много времени, теперь за это нужно будет еще и заплатить. Это может привести к тому, что творцы будут больше стараться в плане производства контента, занимать определенные ниши, но вряд ли приведет к новому витку популярности. Скорее, Clubhouse начинает бороться за выживание», — заключил эксперт.