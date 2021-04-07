Отечественные аналоги: чем госкомпании могут заменить Zoom

Компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги для видеоконференций, запретила продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта.

Cогласно статистике TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным средством для видеосвязи в России, на его долю приходится около 25% рынка. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решение Zoom может быть связано с санкционными рисками: США являются главным рынком для сервиса проведения видеоконференций, поэтому компания пытается исключить любые риски подрыва имиджа.

Генеральный директор «РайтКонф» Андрей Петренко не исключает, что компания сделает отдельный продукт для госсектора. При этом на российском рынке уже есть несколько отечественных аналогов, которые могут подойти для проведения конференций госсектора.

Так, государственные организации могут использовать TrueConf, который является вторым по популярности корпоративным видеосервисом в России.

Он включает в себя систему 4K-видеосвязи и корпоративный мессенджер со всеми необходимыми инструментами для удаленной работы и позволяет объединять до 1 тыс. участников в одной конференции.

«Яндекс» также может предоставить чиновникам альтернативу Zoom — сервис «Телемост». В 2020 году платформа была обновлена и стала доступна как отдельная программа. Отличительная особенность приложения — отсутствие необходимости проходить регистрацию. Пользователь присоединяется к видеочату по ссылке, которую генерирует создатель чата и затем рассылает участникам. Однако сам создатель должен войти в учетную запись «Яндекса».

Российская компания Vinteo также предлагает одноименный сервис для проведения видеовстреч. Эта компания может доработать продукт под индивидуальные запросы компании. Заказчиками уже являются МВД, Мосметрострой, Минприроды, Росфинмониторинг и крупнейшие образовательные учреждения.

Директор Департамента унифицированных коммуникаций и контакт-центров STEP LOGIC Сергей Люшнин рассказал «Газете.Ru», что основными игроками на рынке видеоконференцсвязи [далее ВКС] являются зарубежные компании.

«Российские решения менее известны, у них ограничены механизмы продвижения на рынке. Но тем не менее отечественные решения активно развиваются, выходят на новые ниши. Поддержка государства, курс на импортозамещение оказывают помощь российским производителям с точки зрения продвижения и новых продаж, при этом функционально продукты развиваются очень быстро», — считает эксперт.

При этом отечественные решения с точки зрения предоставляемого сервиса вполне конкурентоспособны, однако они имеют достаточно малый охват потребителей, отметил Люшнин.

«В своей работе мы сталкивались с решениями «Видеомост», Vinteo и «Сфера». Они по-разному позиционируются на рынке и предлагают разный функционал. Но как раз это позволяет подбирать оптимальные предложения для конкретного заказчика, а наличие на рынке конкуренции не только с мировыми компаниями, но и с отечественными заставляет производителей постоянно развивать свои продукты с точки зрения функционала и качества предоставляемых услуг. К сожалению, конечные заказчики по-прежнему склонны выбирать импортные решения при внедрении новых сервисов, это является сдерживающим фактором в продвижении отечественных решений. Думаю, что активную поддержку им могло бы оказать централизованное внедрение в системе образования и государственных сервисах», — сообщил Сергей Люшнин.