«Если «скопинский маньяк» захочет провести стрим, его забанят»: почему Twitch изменил правила

Популярный сервис для стриминга Twitch объявил об ужесточении правил поведения на платформе, сообщает Reuters. Теперь Twitch будет блокировать пользователей, которые были замечены в «неподобающем поведении», даже если это произошло за пределами площадки. Сообщается, что платформа оставляет за собой право применять к авторам контента санкции, если они совершили проступки не только в рамках иных онлайн-сервисов, но и в реальной жизни

К правонарушениям, которые могут привести к бану Twitch-аккаунта, теперь относятся угрозы в адрес сотрудников Twitch и пользователей, растление малолетних, террористическая деятельность, насилие, которое привело к смерти, участие в «группах ненависти», экстремизм и т.д.

«Принятие мер против неправомерных действий, которые происходят за пределами нашего сервиса, — это новый подход как для Twitch, так и для отрасли в целом, но мы считаем, что в этих случаях очень важно действовать правильно», — говорится в сообщении компании в официальном блоге.

Крупнейшие социальные медиа-платформы вроде Facebook или Twitter, как правило, применяют санкции лишь к тем пользователям, которые нарушили непосредственно правила сервиса. Лишь в редких случаях компании оценивают деятельность человека в офлайне, принимая решение о сохранении его аккаунта.

Шаг Twitch в сторону санкций к участникам сообщества, демонстрирующим неподобающий контент — это попытка сервиса дополнительно обозначить рамки и превентивная мера для того, чтобы не получать претензий от регуляторов в будущем, считает Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency. Он считает, что это также подтолкнет лидеров мнений и инфлюэнсеров взвешенно подходить к своим поступкам и контенту.

«Неподобающее поведение», о котором идет речь, касается серьезных нарушений закона, отмечает Владимир Табуров, Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS. По его словам, Twitch не хочет ассоциироваться с авторами, которые совершили преступления, поэтому будет ограничивать им доступ к платформе.

«Этот тренд, я думаю, подхватят и другие социальные сети, пример с Дональдом Трампом позволяет так думать.

Я считаю такие действия правильными лишь только в том случае, если злоумышленник продвигает публикации, касающиеся нарушения закона, то есть то, что можно считать за рекламу противоправных действий.

В таком случае блокировки логичны и понятны. Но если в социальных сетях человек не публикует ничего запрещенного, то тогда ограничивать доступ ему не за что, а все остальное — вмешательство в частную жизнь», — рассуждает эксперт.

Действительно, Twitch объявил об изменении правил применения санкций и большинство стримеров уже получили письма с подробным разъяснением изменений, но не стоит думать, что теперь сервис будет следить за вами в реальной жизни — для этого не хватит никаких ресурсов, обращает внимание директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова. По ее мнению, на самом деле администрация Twitch теперь будет более внимательно отслеживать действия пользователей на других платформах, планируется даже привлечь для этого юридическую компанию, специализирующуюся на подобных вопросах.

«Теперь все изменится. Twitch может просто не разрешить пользователю проводить стримы или оставлять комментарии, если он уже «запятнал репутацию» и это широко известный факт в интернет-сообществе. По сути, Twitch прописал свое право не допускать до трансляций террористов и маньяков. Например, если «скопинский маньяк» захочет провести трансляцию, его сразу забанят. На мой взгляд, это правильная политика. Правда, теперь Twitch официально может забанить, к примеру, Дональда Трампа, как это сделал Twitter (сомневаюсь, что Трампу нужен Twitch, но все же). Так что проблема, как всегда, в политизации и двойных стандартах того, что называется свободой слова.

А еще я предвижу случаи недобросовестной конкуренции и личной мести в виде жалоб. Очень жаль будет потерять прокачанный и популярный аккаунт из-за жалобы бывшей девушки.

В общем, будет интересно наблюдать за первыми кейсами», — говорит Алдиярова.

Когда ту же методику внедрят другие соцсети — YouTube, Facebook, Twitter — то, с одной стороны, действия соцсетей по предотвращению нежелательного поведения станут максимально эффективными, а с другой стороны, наравне с маньяками и расистами рот заткнут и нежелательным политикам и общественным деятелям, предупреждает эксперт.

«Утешает только то, что ваше поведение на прогулке с собакой или дома на диване Twitch пока не интересует. Пока», — заключает собеседница «Газеты.Ru».