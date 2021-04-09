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Тест на преданность: Samsung запустила Android для iPhone

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Samsung создала приложение, позволяющее «примерить» ОС Android на iPhone

Samsung дает возможность пользователям «яблочных» смартфонов протестировать ОС Android прямо на iPhone через специальный сайт. Таким образом южнокорейский производитель пытается переманить пользователей Apple после новостей о том, что в последнее время число владельцев iPhone возросло. «Газета.Ru» рассказывает, насколько успешно складывается маркетинговая кампания корейской компании.

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Южнокорейский вендор Samsung запустил сайт iTest для пользователей iPhone, сообщаетПортал позволяет имитировать на iPhone операционную систему Android. При посещении страницы пользователю предлагают добавить приложение на главный экран устройства — после этого приложение можно будет запускать точно так же, как и любое другое ПО.

«Вот-вот вы сможете ощутить вкус смартфонов Samsung, не меняя при этом телефон. Мы не можем продемонстрировать таким образом все функции, но даже так вы сможете быстро понять, что в переходе на другую сторону нет ничего страшного», — объяснил южнокорейский производитель.

Как отмечает портал, iTest достаточно качественно и точно демонстрирует Android: владелец «яблочного» телефона сможет не только просмотреть магазин приложений Galaxy, но и менять темы, а также воспользоваться Samsung Camera. Кроме того, пока работает iTest, пользователю будут приходить уведомления и звонки в стиле Android. Конечно, Samsung не оставил веб-приложение без рекламы других продуктов Galaxy: беспроводных наушников Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live и часов Galaxy Watch3.

Однако у iTest есть и недостатки. Так, тестовый режим позволяет лишь посмотреть на иконки многих приложений — воспользоваться ими будет невозможно. Кроме этого, существуют и некоторые ограничения. Например, при попытке открыть папку «Популярные приложения» iTest выдаст сообщение: «Не волнуйтесь, ваши любимые приложения доступны. Потому что, большинство из них — продукты Google, а мы с ними хорошие приятели».

На текущий момент рекламная кампания с использованием iTest проводится Samsung в Новой Зеландии, однако воспользоваться тестовым режимом можно по всему миру. Отмечается, что вендор запустил это веб-приложение вскоре после того, как в январе нынешнего года Apple объявила, что серия iPhone 12 подстегнула многих Android-пользователей отказаться от своих смартфонов в пользу «яблочных» устройств.

Ход Samsung очень сильный и инновационный вне зависимости от его эффективности, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

«Яблочная экосистема и Android сильно отличаются, в то же самое время Samsung является серьезным конкурентом для Apple. И новый сайт — это хороший имиджевый и нестандартный ход, поскольку

многие люди думают: «Да, вот у Samsung крутые телефоны, но как я буду жить с Android?» И желание обновиться уступает консерватизму. Теперь для того, чтобы попробовать, не нужно тратить деньги, достаточно просто зайти на сайт, и потребители должны это оценить», — рассуждает эксперт.

Генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина в свою очередь отмечает, что борьба Samsung за долю рынка начинает приобретать масштабы.

«Сейчас компания имеет на глобальном рынке долю в 19,2%, продукция Apple — 15,1%. Новые возможности, которые Samsung предлагает пользователям, вполне могут привести к тому, что она оттянет на себя часть аудитории, на которую ориентируются «яблочники». И новое приложение вполне может этому способствовать. Стоит оценить дальнейшую динамику по продаваемым устройствам в мире, чтобы понять, привела ли эта технология к серьезному росту доли южнокорейского гиганта на рынке смартфонов», — говорит Бастрыкина.

Однако пользователи «яблочных» смартфонов не спешат воспользоваться тестовым Android. Многие комментаторы высмеяли затею Samsung, сообщив, что они не заинтересованы в iTest.

«Ха-ха-ха, хорошая попытка, Samsung, но мне это не нужно», — написал один из пользователей.

«Конечно Samsung будет впихивать свои приложения на iPhone. Кто-нибудь вообще хотел менять свой телефон на Android из-за Galaxy Store и камеры?» — добавил другой владелец смартфона от Apple.