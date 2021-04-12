«Очень дорогая дыра в земле»: скоростной туннель Маска подвергся резкой критике

Туннельная система от The Boring Company, проложенная под Лас-Вегасом, практически готова к запуску — в ее тестировании в минувшие выходные приняли участие несколько журналистов, сообщает Business Insider.

Компания Илона Маска устроила официальное мероприятие с приглашенными репортерами, чтобы они могли лично проехать на автомобилях Tesla по туннелю протяженностью 2,74 км. Запуск сооружения запланирован на лето нынешнего года.

На видео с презентации можно увидеть, как электрокары на довольно медленной скорости едут в самом туннеле, а также проезжают станции.

Footage of what it looks like when a @Tesla is traveling through the @boringcompany's Convention Center Loop. #vegas #boringcompany Twitter — Mick Akers (@mickakers) April 9, 2021

Несмотря на то, что Маск обещал «революцию в транспорте» и утверждал, что созданное компанией кольцо — «гораздо более сложный проект, чем кажется», нетрудно заметить, что реализация туннеля не соответствует хайпу вокруг него.

Изначально сообщалось, что кольцо стоимость $52,5 млн позволит перевозить до 4,4 тыс. пассажиров в час, но по факту это количество было сокращено до 1,2 тыс. человек из-за правил противопожарной безопасности.

Кроме того, изначально было заявлено, что автомобили Tesla внутри туннеля будут беспилотными, но на презентации были использованы стандартные электрокары, которым требуется водитель.

Критики проекта обратили внимание на то, что реальный туннель The Boring Company сейчас напоминает переосмысленное метро с намного более ограниченными возможностями, если говорить об объемах пассажирского трафика.

i wonder if there is some sort of alternative system that's run every single day for over 100 years Twitter — jaiden (@steph_turkey) April 9, 2021

«Проект Loop в Лас-Вегасе должен был стать транспортным прорывом, а оказался не более чем очень дорогой дырой в земле, в которой люди очень медленно едут на машинках», — пишет обозреватель портала The Next Web Мэттью Бидэм.

Бидэм добавил, что ему «нечего больше сказать» по этому инфоповоду, добавив, что компания Маска наконец начала оправдывать свое название [The Boring Company имеет в английском языке два значения — «Бурильная компания» и «Скучная компания» — прим. ред.].

Досталось туннелю Маска и от пользователей социальных сетей.

«Невероятно! Это фото нового прототипа The Boring Company в действии. Транспортная система уже никогда не будет прежней», — пишет пользователь Twitter, прикрепив к своему сообщению снимок пробки в туннеле.

incredible! footage of elon musk's The Boring Company's amazing new hyperloop prototype in action. this will revolutionize transportation as we know it Twitter — matt (nice era) (@Lubchansky) April 9, 2021

Другие юзеры задались вопросом, какие проблемы решает проект Илона Маска, учитывая, что прокладка новых туннелей не снижает количество автомобилей, которые по ним ездят. Некоторые назвали туннель Loop «кошмаром клаустрофоба» — учитывая небольшой размер туннелей, при возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации выбраться оттуда или дождаться помощь спасателей может быть весьма тяжело.

Ранее стало известно, что другой проект Илона Маска, компания Neuralin представила видео, на котором чипированная макака играет в виртуальный пинг-понг при помощи силы мысли. Миллиардер надеется, что испытания высокотехнологичных мозговых чипов на людях начнутся уже в 2021 году.