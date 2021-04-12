Новые скандалы с ИТ-гигантами в России и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Так, например, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о прогрессе в сотрудничестве с TikTok: соцсеть готова модерировать и удалять противоправный контент. Кроме того Пискарев заявил о запланированной встрече с руководством компании Google, к деятельности которой у властей также есть претензии.

«Работа властей, очевидно, дает свои результаты: крупные международные компании перестают отмалчиваться и начинают выстраивать конструктивные отношения с государством, — констатирует «Мейстер». — Вначале зачистить весь запрещенный контент согласился попавший под удар Twitter, и теперь - «вдохновившийся» его примером TikTok.

К Google у РФ есть несколько требований: удаление нелегального контента в поисковой выдаче и локализация данных российских пользователей на территории страны, информацию о которой компания до сих пор не предоставила РКН. Google – тяжеловес в сфере ИТ, и диалог с ним может быть сложнее, чем с Twitter или TikTok. Однако и он, как нам кажется, не захочет терять прибыль от работы в России и решит, что сотрудничество с властями предпочтительнее, чем конфронтация».

Отличная тенденция. Диалог — единственный способ найти решение, которое устроит всех, и избежать неприятных (для пользователей, в первую очередь) последствий вроде замедления трафика или тем более блокировки, отмечает в свою очередь РИАN.

Но только в одном месте налаживается, в другом тут же происходит новый казус.

Так, данные 533 млн пользователей Facebook были выложены на одном из хакерских форумов для последующей продажи. Гигантский массив информации аккуратно каталогизировали по странам: например, в России были украдены личные данные почти 10 млн человек (четверть от всех активных аккаунтов). Достоянием общественности стали телефонные номера, электронные адреса, Ф. И. О., даты рождения, данные геолокации и многое другое, вплоть до информации о личных (семейных) отношениях.



ИА «Стекломой» делает в этой связи неутешительный вывод: в современном гиперинформационном пространстве не осталось ни одного безопасного места.

«Абсолютно всё можно взломать и украсть, за всеми можно установить тайную слежку, всех можно затравить и «отменить». Даже если отовсюду удалиться, выйти из всех чатов и соцсетей, маленькая прямоугольная коробочка на вашем столе продолжит бесшумно подслушивать и подсматривать (истории о рекламировании в интернете товаров и услуг, которые люди не искали, но обсуждали их в присутствии смартфона, давно стали обыденностью). И отправка данных ушлым рекламодателям — далеко не самое худшее: мир полон куда более опасных и мерзких личностей, заинтересованных, например, в личных данных несовершеннолетних.

Единственное действенное решение в данной ситуации — укреплять национальную информационную безопасность. Создать мощную, эффективную и удобную инфраструктуру, если не гарантирующую, то хотя бы сводящую к минимуму риски утечки данных собственных граждан. Вовсе необязательно обрубать все каналы связи и вводить аналог китайского файрвола, но добиться цифрового суверенитета, как, например, в военной или энергетической сфере, Россия обязана», — подчеркивает канал.

В США тем временем продолжают во всем винить Россию. На этот раз отличился сын президента США.

Так, Хантер Байден в своих мемуарах Beautiful Things сообщил, что его назначение в совет газовой компании Burisma Holdings в 2014 году оказывается было давлением на Россию, пишет «Доктор прописал».

Байден-младший, как оказалось, считает, что Burisma служила «оплотом» против попыток России контролировать украинские запасы природного газа. И подчеркнул, что его фамилия должна была служить США в этом отношении.

»...я знаю, что Burisma хотела сделать одно: они хотели создать оплот против российской агрессии, они знали, что им необходимо расширяться на международном уровне и в другие сектора, чтобы диверсифицироваться и защитить себя», - развил свою мысль Хантер Байден в недавнем интервью BBC.

«Имя Байдена является синонимом демократии и прозрачности, и поэтому я сказал, что для них это золото», - подчеркнул он.

«За время работы в компании - с 2014 по 2019 годы - Хантер Байден получил 4 млн долларов (но предупреждал же про «золото»). По его же признанию, это деньги он потратил на наркотики, алкоголь и развлечения.

То есть противостояние «российской агрессии» оказалось делом совсем несложным. Хотя и вредным для здоровья», — иронизирует телеграм-канал.

Никита Кричевский на прошлой неделе также уделил внимание США и в результате наблюдений сделал неожиданный вывод: Джо Байден - более крутой социалист, чем Берни Сандерс.

«7 апреля, в дополнение к плану поддержки экономики, Минфин США опубликовало скорректированный план реформы корпоративного налогообложения. Главное - предлагается ввести дополнительный корпоративный налог в 15% на прибыль от $2 млрд.

По подсчетам Минфина США, такой налог будут платить не менее 45 американских корпораций, сумма поступлений в бюджет от каждой составит не менее $300 млн. В сумме получится от $13,5 млрд дополнительных поступлений в бюджет.

Цифра в масштабах бюджета-2021 в $2,3 трлн пока что минимальная - менее 0,6%. Но Байден изначально заявлял, что цель поправок - не пополнение бюджета, а снижение неравенства, то есть ещё один шаг к социальной справедливости», — пишет профессор в своей «Антискрепе».

И в заключение о спорте.

Чуть не прошло мимо неповторимое по мотивам недавнего ЧМ по фигурному катанию. Когда наши девушки расписали на троих весь пьедестал, не вынесла душа американского журналиста: побеждают, оказывается, потому, что Тутберидзе подвергает своих воспитанниц гормональной блокаде. Чтобы, значит, не росли вверх и особенно вширь и тем сохраняли прыжковую форму. Доказательств, понятно, никаких – он так «хайли лайкли» видит.

«Над американцем сначала хотел поглумиться, — пишет «Адекват». — А по размышлении понял, что стоит пожалеть. В действительности он хотел возвысить протестующий голос против тысяч (или десятков тысяч? каков там уже порядок величины?) преступлений ровно этого содержания, ежегодно совершаемых в Штатах, Британии и прочем цивилизованном мире. <...> Но вовремя вспомнил, что каждого, кто вякнет хоть полслова против, пожизненно разрукопожмут, выгонят отовсюду в порядке этой их cancel culture – и хорошо еще, если не притянут к цугундеру за преступление ненависти. Вспомнил также, что двоемыслие, по классику – это непрерывная цепь побед над собственной памятью. И на этом основании, чтобы благородному замаху не пропадать, канализировал его в общественно одобряемом направлении».

На этом все!

До следующей недели...