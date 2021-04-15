Ford против Tesla: в чем причина конфликта между двумя автопроизводителями

Генеральный директор Ford Джим Фарли обвиняет Tesla в использовании своих клиентов для тестирования недоработанных технологий, сообщает портал CNBC.

В своем Twitter-аккаунте Фарли объявил о запуске собственной системы автопилота, уточнив, что их технология уже была протестирована: «BlueCruise! Мы уже протестировали его в реальном мире, чтобы нашим клиентам не пришлось это делать самостоятельно».

BlueCruise! We tested it in the real world, so our customers don't have to. pic.twitter.com/dgqVkWH31r — Jim Farley (@jimfarley98) April 14, 2021

Таким образом глава Ford намекнул на то, что компания Илона Маска выпустила бета-версию своего автопилота в октябре прошлого года, которую позиционировала как «полное самоуправление» [full-self driving — FSD]. Но по факту Tesla предлагала владельцам своих автомобилей недоработанный автопилот, так как бета-версия предполагает, что человек сможет опробовать все новейшие функции еще до того, как все ошибки будут устранены.

Компания Маска ранее сообщала, что выпустила бета-версию FSD для 2000 водителей, но отозвала доступ для некоторых из них, так как те не обращали должного внимания на дорогу. За последние несколько месяцев уже произошло несколько аварий с участием автомобилей от Маска, которые вынудили начать расследование по поводу того, могло ли использование FSD привести к этим авариям.

Несмотря на свое название, система не может самостоятельно управлять электрокаром. Tesla уже сталкивалась с критикой за использование такого многообещающего названия для технологии. Например, суд в Германии уже запретил автопроизводителю использовать термины автопилот и полное самоуправление в рекламе, поскольку они вводят людей в заблуждение и преувеличивают возможности электрических машин Tesla.

Стоит отметить, что руководство Ford далеко не единожды делало выпады в сторону Tesla. Так, в 2018 году, когда компания Маска объявила о том, что за семь дней произвела 7000 автомобилей, исполнительный директор Ford заявил, что его корпорация может сделать это всего за четыре часа.

В конце 2020 года директор Ford по электромобилям Даррен Палмер обвинил Tesla в некачественной сборке своей продукции, отметив, что Ford никогда не заставит своих клиентов «идти на компромисс».

«Это всего лишь борьба на информационном фронте, чтобы подмочить репутацию Tesla, — считает руководитель информационно-аналитического портала «Зелёная Точка Старта» Станислав Макухин. — Но давайте начистоту, покупатели своим кошельком голосуют за тот или иной автомобиль. И мы видим, что спрос на Tesla только растёт, по всему миру, и соответственно растут заводы Tesla и их производство. Ford еще долгое время не грозит стать лидером электромобильной индустрии, и поэтому им остаётся только что делать выпады в информационном поле».

Согласно мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, Ford играет на нюансах.

«Дело в том, что Tesla, если не ошибаюсь, никогда не утверждала, что их автопилот полностью заменит человеческое управление. Они говорили о том, что система помогает водителю, но не заменяет его… Поэтому Tesla и говорит: «Ребята, да, у нас есть система. Да, она не полностью автономна пока, да, она обновляется благодаря вам. Если вас это устраивает — отлично, если нет — не покупайте Tesla»», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Однако эксперт сомневается в том, что автопилот Ford можно назвать полностью автономным, даже несмотря на то, что систему тестировали долгое время: пока нет критериев, которые могут гарантировать корректное сравнение систем по таким параметрам как безопасность, эффективность, стабильность, кибербезопасность самой системы и данных.

«В любом случае, я считаю, что Tesla, несмотря на многочисленную критику в их адрес, ведёт себя более честно по отношению к покупателям», — отметил Бургазлиев.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отметил, что Ford совершенно точно видит угрозу в компании Маска, но пока не решается открыто бросить ей вызов.

«В отличие, например, от Volkswagen, гендиректор которой Герберт Дисс еще в январе поставил перед сотрудниками цель догнать и перегнать Tesla по выпуску электромобилей. Напряжение между старыми концернами и командой Маска вполне понятно: новички уводят у них из-под носа рынок, им удалось сделать то, что мастодонты автопрома не могли реализовать десятки лет – выпустить полностью электрический автомобиль и выйти с ним в прибыль», — объяснил Емельянов.

По словам эксперта, за последний год Tesla по капитализации обошла всех основных представителей отрасли. Ее текущая рыночная стоимость – $700 млрд, а еще зимой превышала $840 млрд. Это пугает конкурентов.

«Для сравнения, Ford сейчас стоит 48 млрд долларов, Volkswagen – 160 млрд, Toyota – 260 млрд. Раньше лидерство Маска объясняли пузырем в акциях, но сейчас этот аргумент не особо работает.

Продажи классических автомобилей не растут уже более 10 лет, оставаясь в пределах 75 млн штук, а электрокары прибавляют в год более 40% даже в кризис, и сейчас их уже более 5% всего мирового выпуска.

Через 5 лет при таких темпах будет как минимум четверть. И если старые концерны не будут шевелиться, то всю эту нишу целиком поглотит Tesla и ее китайские аналоги», — заключил Емельянов.