Ford против Tesla: в чем причина конфликта между двумя автопроизводителями

Генеральный директор Ford Джим Фарли обвиняет Tesla в использовании своих клиентов для тестирования недоработанных технологий, сообщает портал CNBC.
В своем Twitter-аккаунте Фарли объявил о запуске собственной системы автопилота, уточнив, что их технология уже была протестирована: «BlueCruise! Мы уже протестировали его в реальном мире, чтобы нашим клиентам не пришлось это делать самостоятельно».
Таким образом глава Ford намекнул на то, что компания Илона Маска выпустила бета-версию своего автопилота в октябре прошлого года, которую позиционировала как «полное самоуправление» [full-self driving — FSD]. Но по факту Tesla предлагала владельцам своих автомобилей недоработанный автопилот, так как бета-версия предполагает, что человек сможет опробовать все новейшие функции еще до того, как все ошибки будут устранены.
Компания Маска ранее сообщала, что выпустила бета-версию FSD для 2000 водителей, но отозвала доступ для некоторых из них, так как те не обращали должного внимания на дорогу. За последние несколько месяцев уже произошло несколько аварий с участием автомобилей от Маска, которые вынудили начать расследование по поводу того, могло ли использование FSD привести к этим авариям.
Несмотря на свое название, система не может самостоятельно управлять электрокаром. Tesla уже сталкивалась с критикой за использование такого многообещающего названия для технологии. Например, суд в Германии уже запретил автопроизводителю использовать термины автопилот и полное самоуправление в рекламе, поскольку они вводят людей в заблуждение и преувеличивают возможности электрических машин Tesla.
Стоит отметить, что руководство Ford далеко не единожды делало выпады в сторону Tesla. Так, в 2018 году, когда компания Маска объявила о том, что за семь дней произвела 7000 автомобилей, исполнительный директор Ford заявил, что его корпорация может сделать это всего за четыре часа.
В конце 2020 года директор Ford по электромобилям Даррен Палмер обвинил Tesla в некачественной сборке своей продукции, отметив, что Ford никогда не заставит своих клиентов «идти на компромисс».
«Это всего лишь борьба на информационном фронте, чтобы подмочить репутацию Tesla, — считает руководитель информационно-аналитического портала «Зелёная Точка Старта» Станислав Макухин. — Но давайте начистоту, покупатели своим кошельком голосуют за тот или иной автомобиль. И мы видим, что спрос на Tesla только растёт, по всему миру, и соответственно растут заводы Tesla и их производство. Ford еще долгое время не грозит стать лидером электромобильной индустрии, и поэтому им остаётся только что делать выпады в информационном поле».
Согласно мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, Ford играет на нюансах.
«Дело в том, что Tesla, если не ошибаюсь, никогда не утверждала, что их автопилот полностью заменит человеческое управление. Они говорили о том, что система помогает водителю, но не заменяет его… Поэтому Tesla и говорит: «Ребята, да, у нас есть система. Да, она не полностью автономна пока, да, она обновляется благодаря вам. Если вас это устраивает — отлично, если нет — не покупайте Tesla»», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».
Однако эксперт сомневается в том, что автопилот Ford можно назвать полностью автономным, даже несмотря на то, что систему тестировали долгое время: пока нет критериев, которые могут гарантировать корректное сравнение систем по таким параметрам как безопасность, эффективность, стабильность, кибербезопасность самой системы и данных.
«В любом случае, я считаю, что Tesla, несмотря на многочисленную критику в их адрес, ведёт себя более честно по отношению к покупателям», — отметил Бургазлиев.
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отметил, что Ford совершенно точно видит угрозу в компании Маска, но пока не решается открыто бросить ей вызов.
«В отличие, например, от Volkswagen, гендиректор которой Герберт Дисс еще в январе поставил перед сотрудниками цель догнать и перегнать Tesla по выпуску электромобилей. Напряжение между старыми концернами и командой Маска вполне понятно: новички уводят у них из-под носа рынок, им удалось сделать то, что мастодонты автопрома не могли реализовать десятки лет – выпустить полностью электрический автомобиль и выйти с ним в прибыль», — объяснил Емельянов.
По словам эксперта, за последний год Tesla по капитализации обошла всех основных представителей отрасли. Ее текущая рыночная стоимость – $700 млрд, а еще зимой превышала $840 млрд. Это пугает конкурентов.
«Для сравнения, Ford сейчас стоит 48 млрд долларов, Volkswagen – 160 млрд, Toyota – 260 млрд. Раньше лидерство Маска объясняли пузырем в акциях, но сейчас этот аргумент не особо работает.
Продажи классических автомобилей не растут уже более 10 лет, оставаясь в пределах 75 млн штук, а электрокары прибавляют в год более 40% даже в кризис, и сейчас их уже более 5% всего мирового выпуска.
Через 5 лет при таких темпах будет как минимум четверть. И если старые концерны не будут шевелиться, то всю эту нишу целиком поглотит Tesla и ее китайские аналоги», — заключил Емельянов.