Без съемных амбушюр: фото AirPods 3 слили в сеть до релиза

AirPods 3 появятся на прилавках магазинов раньше, чем это ожидалось, и будут стоить существенно дороже своего предшественника, сообщает Forbes со ссылкой на инсайдера, скрывающегося под никнеймом UnclePan.

UnclePan утверждает, что запуск новых наушников от Apple состоится в апреле, несмотря на то, что ранее аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении «яблочной» продукции, обещал выпуск гарнитуры не ранее третьего квартала 2021 года.

Предположительно, AirPods 3 будут представлены на весенней презентации компании, которая состоится уже на следующей неделе — 20 апреля.

Инсайдер также опубликовал фото предположительных AirPods 3. Как можно заметить, у них не будет сменных амбушюр, а значит размер наушников будет одинаковым для всех покупателей — видимо, такой подход, применимый ко всей базовой линейке AirPods, будет сохраняться и далее. Ранее Мин-Чи Куо говорил о том, что AirPods 3 внешне будут более похожи на «старшую» версию AirPods Pro.

Между тем, нельзя исключать, что «ножка» новых наушников может стать короче, а сама гарнитура получит актуальный аудио-чипсет.

Кроме того, инсайдер назвал цену, по которой Apple планирует продавать AirPods 3.

По версии UnclePan, третье поколение наушников обойдется потребителю в $199, что на 25% выше, чем базовая стоимость AirPods 2.

Ранее такую же стоимость называл и портал 9to5Mac со ссылкой на источник.

Известно, что в данный момент Apple также работает над созданием следующей версии AirPods Pro — более дорогого варианта базовой модели. По слухам, девайс полностью изменится и станет больше похож на беспроводные наушники, которые выпускают компании-конкуренты — AirPods Pro 2 станет более компактным: ножка исчезнет почти полностью, а сами наушники станут круглее. Другими словами, AirPods Pro 2 будут похожи на Galaxy Buds от южнокорейской компании Samsung.

В декабре прошлого года сообщалось, что Apple также готовит к релизу более дешевую версию своих накладных наушников AirPods Max, которые будут предназначены для тех, кто занимается спортом и предпочитает активный образ жизни.

По слухам, AirPods Max Sport будет включать в себя более дешевые компоненты, в том числе недорогие материалы для амбушюр и оголовья.

Это может привести к тому, что AirPods Max Sport станут легче своего «старшего брата», что, в свою очередь, сделает их более подходящими для занятий спортом. Кроме того, это должно уменьшить их стоимость — предполагается, что бюджетная версия будет стоить около $349 (примерно 25 тыс. руб.) против 62 990 рублей за базовую модель. Ожидается, что новые наушники от Apple могут быть представлены миру в первой половине следующего года.