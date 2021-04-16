«Право на дисконнект»: как удаленщики смогут отдыхать от работы дома

Чиновники Великобритании внесли законопроект, согласно которому сотрудники компаний на удаленке могут получить законное право «отключиться» от работы, чтобы сохранить свое здоровье, сообщает The Guardian.

Опрос, проведенный по заказу агентства маркетинговых исследований Opinium, показал, что две трети тех, кто в настоящее время работает удаленно, поддерживают такую инициативу и хотят, чтобы Великобритания последовала примеру стран, в которых разделена личная и профессиональная жизнь рабочих.

В опросе поучаствовало 2428 человек, среди которых 617 прежде работали исключительно в офисе, но даже они отметили, что скорее «живут на работе», а не «работают из дома». Некоторые признались, что не могут перестать думать о работе, так как они не ощущают смены обстановки.

Около 35% респондентов заявили, что их психическое здоровье ухудшилось из-за такого формата работы.

Английский политик Эндрю Пейкс заявил о том, что для миллионов людей работа из дома «больше похожа на сон в офисе», что не дает им отдохнуть и на время забыть о работе, что в свою очередь и влияет на их психическое состояние.

«Добавление права на «дисконнект» в законопроект о занятости стало бы большим шагом в перерисовке размытой границы между домом и работой и показало бы, что правительство серьезно относится к борьбе с «темной» стороной удаленной работы», — отметил Пейкс.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли в России подобный законопроект, депутат Госдумы и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратил внимание на то, что понятие удаленной или дистанционной работы было введено в Трудовой кодекс Российской Федерации только в 2020 году.

«Начало действия связанного с ним набора норм — это 1 января 2021 года. Так что в России еще не накоплен достаточный опыт в регулировании этой сферы трудовых отношений. На данный момент ТК требует при дистанционной работе такого же соблюдения рабочего графика и всех остальных прав наемного сотрудника, как и при обычной занятости. Оговаривается роль профсоюзов и трудовых контрактов, индивидуальных и коллективных, в определении порядка и графика работы. Так что, если сотрудник на удаленке находится оффлайн в нерабочие часы или дни, работодатель не имеет права предъявлять к нему по этому поводу претензий», — рассказал депутат.

Наверное, можно сказать, что Россия выступила трендсеттером в вопросе законодательного закрепления прав и обязанностей удалённых сотрудников, рассказал «Газете.Ru» глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, закон, вступивший в силу 1 января 2021 года, вводит три режима удаленки: полностью дистанционная работа, временная удалённая работа и комбинированный режим — работа в офисе и из дома. Он даёт возможность работодателю переводить сотрудников на удалёнку без их согласия при чрезвычайных ситуациях․

Депутат добавил, что работодатель может уволить удалённого сотрудника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины.

Также в законе урегулировано право удалёнщиков на неприкосновенность времени отдыха, т.е. время без связи. В тексте закона указано, что время взаимодействия работодателя и дистанционного работника включается в рабочее время, а остальное считается сверхурочной работой.

«Безусловно, свободное время без связи — очень важно. К сожалению, мы сами зачастую не умеем отключаться от постоянного потока информации, который идёт из соцсетей и мессенджеров. В законе закреплено право на свободное от контактов время на удалёнке, важно, чтобы и сам человек умел полноценно отдыхать», — сообщил Хинштейн.

Руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова отметила, что человеку, который работает удаленно из дома, сложно переключаться с работы на свою личную жизнь, когда локация не меняется.

«Естественно бывают случаи, когда нужно срочно подключиться в нерабочее время. Но это не должно принимать системный характер. Если в компаниях или даже на законодательном уровне появится что-то вроде правил хорошего тона в вопросе разграничения рабочего и личного времени, то это снизит нагрузки на сотрудников работающих удаленно», — уверена Бакшутова.

При этом, как отмечает гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, труднее всего приходится тем, кто до этого никогда не работал удаленно.

«Стирается грань между работой и личной жизнью, работа и мысли о ней заполняют все свободное пространство – выходные, вечер, праздники. Работая из дома, сотрудник с легкостью может превысить норматив в 40 часов в неделю. И это даже не про честное распределение часов, а про психологический отдых, возможность отключиться и переключиться, а впоследствии стабильность сотрудника и повышение производительности труда. Конечно, нужна возможность дисконнекта», — рассуждает эксперт.

По словам юриста hh.ru и эксперта по трудовому праву Татьяны Нечаевой, поправки в отношении регулирования удаленного формата работы, внесенные недавно в Трудовой кодекс, сегодня предоставляют широкие возможности для работодателя и сотрудника определить удобный для всех формат работы.

«Дополнительное регулирование права на дисконнект в ТК для сотрудника представляется избыточным, так как в настоящее время стороны трудовых отношений могут зафиксировать в трудовом договоре, дополнительном соглашении или локальном акте компании обязанность работника обеспечить дистанционное рабочее место бесперебойным доступом к электросети, телефонной сети оператора фиксированной связи или мобильного оператора, а также в сеть Интернет», — рассуждает Нечаева.

По мнению заместителя генерального директора по управлению персоналом STEP LOGIC Ирины Гришиной, удаленная работа ничем не отличается от офисной, так что прописывать соответствующий пункт по регулированию «удаленки» не нужно.

«В Трудовой кодекс уже внесли изменения в начале этого года относительно удаленной работы, и более подробно раскрыли это понятие. Пока в России в основном все компании используют почасовую оплату труда как на удаленной, так и на очной работе, считаю, что дополнительно разъяснять, что в начале рабочего времени сотруднику нужно включить компьютер, а потом в конце рабочего времени, условно, в 6 вечера — выключить его, не нужно», — считает Гришина.