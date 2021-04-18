Цифровое завещание: кому переходят аккаунты после смерти владельца

Цифровое завещание — это своеобразный способ организовать существование учетных записей в онлайн-пространстве после смерти владельца. Как пишет портал The Guardian, его составление может предотвратить кражу личных данных, сохранить контент, а также уберечь друзей и родных умершего от нежелательных упоминаний.

Доктор Эмили ван дер Нагель из университета Монаш считает, что каждый пользователь должен продумать, что станет с его учетными записями после смерти, так как дело идет о личных данных. По ее словам, если на странице есть посты, которые пользователь хотел бы сохранить для своих близких, то их нужно зарезервировать.

«Многие платформы, включая Twitter, Facebook и в некоторых случаях YouTube, предлагают действительно хорошие инструменты для загрузки всего, что могло бы стать частью этой платформы. И стоит задуматься о том, как можно сохранить этот цифровой контент для близких, которые могут захотеть получить к нему доступ после смерти пользователя», — рассуждает эксперт.

Однако проблема заключается в том, что получить доступ к учетной записи пользователя после его смерти достаточно сложно.

«Правила пользования многими платформами подразумевают, что другие люди не смогут посещать страницу умершего пользователя. Конечно, этот вопрос касается конфиденциальности, особенно если речь идет о таких вещах, как учетные записи электронной почты или аккаунты в социальных сетях, которые часто содержат личные переписки», — обратила внимание доктор.

На таких сайтах, как Facebook, уже предусмотрены варианты того, как управлять аккаунтами умерших: их можно удалить, оставить активными или увековечить.

«Опасность заключается в том, что если вы ничего не сделаете, это может неприятно повлиять на алгоритм. Аккаунт умершего может появиться во вкладке «возможные друзья» или платформа предложит кому-нибудь вспомнить счастливые моменты, пережитые с умершим», — отмечает ван дер Нагель.

Еще один способ управления цифровым наследством — создать защищенный документ, содержащий данные ваших учетных записей, логины и пароли.

С электронной почтой дела обстоят немного иначе. Например, Outlook предполагает возможность запросить и получить частичный доступ к учетной записи умершего, чтобы потом отключить ее — для этого есть специальный адрес почты Microsoft.

«Через электронную почту вы можете отключить некоторые услуги и получить некоторую информацию. Например, если ваша мать умерла, вы можете отключить аккаунт, но вы не сможете читать каждое письмо, которое она отправила», — уточняет Ван дер Нагель.

В российских сервисах также есть предусмотренный порядок действий в случае смерти пользователя.

Так, в «Одноклассниках» страницу могут скрыть по запросу родственников или перевести в специальный режим, когда главная фотография пользователя становится черно-белой с памятной траурной лентой, поделились с «Газетой.Ru» в пресс-службе платформы.

«Во втором случае страница будет видна только друзьям владельца страницы. Для этого родственникам необходимо написать в техподдержку соцсети и приложить свидетельство о смерти. На сегодняшний день примерно 13% пользователей, которые обратились к нам со свидетельством о смерти, выбирают закрыть профиль и оставить его в соцсети с траурной лентой на главной странице, остальные просят удалять профиль умершего человека», — рассказал представитель «Одноклассников».

Во «ВКонтакте» действует похожая схема: после смерти пользователя его родственники могут обратиться в техподдержку и предоставить фото свидетельства о смерти. По желанию родных аккаунт умершего можно удалить или оставить как память для близких людей, при этом никто, включая родственников, не сможет в нем авторизоваться.

«Если родственники решают оставить профиль близкого как память, вместо даты и времени последнего визита в VK пользователи увидят в аккаунте надпись «Страница умершего человека», — сообщил представитель платформы.

При этом по умолчанию профиль умершего сохраняет все предыдущие настройки: «По желанию родственников эти настройки могут быть сужены до «Только для друзей» — в таком случае все материалы будут доступны только друзьям. Если настройки приватности позволяют, то можно оставлять комментарии или просматривать фото на странице умершего».

Согласно пользовательскому соглашению после смерти пользователя Mail.ru может заблокировать почту по обращению родственника — именно такие запросы приходят чаще всего, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

«Для этого потребуется подтверждение принадлежности аккаунта умершему и свидетельство о смерти. Мы не передаем доступ к Почте другим лицам (даже наследникам): это может нарушать права третьих лиц, например, тех, с кем вел переписку пользователь. Чаще всего такие случаи служба поддержки разбирает индивидуально», — отметил представитель почтового сервиса.

Российское законодательство не содержит специального регулирования цифровых завещаний, однако отдельные нормы законодательства могут применяться в таких случаях, рассказывает партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий. В частности, заинтересованные лица (как правило, это наследники или родственники умершего) вправе обращаться в суд с требованиями о защите нематериальных благ, таких как честь и достоинство, изображение, персональные данные умершего.

Если на страницах в социальных сетях опубликованы охраняемые правом интеллектуальной собственности объекты, то их дальнейшая охрана и защита также могут осуществляться наследниками.

«Из других инструментов, которые могут быть полезны в таких случаях, можно упомянуть завещательное возложение, то есть предусмотренную в завещании обязанность наследников совершать какие-либо действия (например, по ведению страницы с социальных сетях) в случае принятия наследства. Отсутствие детального регулирования этого вопроса на уровне законодательства, как правило, компенсируется пользовательскими соглашениями, предусматривающими различные сценарии на случай смерти человека. Разумеется, в случае противоречия пользовательских соглашений и законодательства приоритет будут иметь нормы закона», — резюмирует Городецкий.