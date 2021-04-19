«Межконтинентальная воздушная яхта»: зачем основателю Google гигантский дирижабль

Сергей Брин, который в 2019 году покинул Google, не сидит без дела. Как сообщает портал TechCrunch, сейчас все внимание Брина сосредоточено на его компании LTA Research and Exploration, которая создает прототип огромного дирижабля, который, если все будет хорошо, поднимется в небо уже в этом году.

На протяжении последних четырех лет LTA (которая расшифровывается как lighther than air, то есть, «легче воздуха») работает над созданием летальных аппаратов с нулевым уровнем выбросов. Если верить материалу Bloomberg, Брин начал работать над проектом дирижабля, когда еще находился в должности президента Alphabet, материнской компании Google.

Он загорелся этой идеей в 2014 году после посещения Исследовательского центра Эймса, одного из подразделений NASA.

В этом центре ранее размещался USS Macon — дирижабль жесткой конструкции, созданный ВМС США в 1930-х годах. Впоследствии он разбился в Тихом океане и положил конец программе летающих авианосцев.

В 2017 году LTA заплатила Alphabet $131 тыс. за аренду ангара, расположенного в непосредственной близости от Исследовательского центра Эймса. Тогда же в СМИ появились первые новости о том, что Сергей Брин занялся новым грандиозным проектом по созданию крупного летательного аппарата.

Согласно материалу The Guardian от 2017 года, длина дирижабля от LTA составит около 200 метров — это расстояние практически эквивалентно двум футбольным полям. Для сравнения, размер печально известного дирижабля «Гинденбург» составлял 245 метров. По данным источников Guardian, на тот момент все финансирование LTA взял на себя Брин. На текущий момент, четыре года спустя после запуска, нет никакой информации о том, сколько именно средств инвестировал сооснователь Google в свой новый проект.

Основной целью проекта называется доставка гуманитарной помощи, включая еду и медикаменты, в отдаленные районы — так как дирижаблю не требуется специальная взлетно-посадочная полоса, в теории он может добраться туда, куда не летают самолеты, сообщает Business Insider.

«С помощью дирижаблей нового поколения мы намерены улучшить доставку гуманитарной помощи и сократить выбросы углерода, одновременно предоставив американцам экономические возможности и новые рабочие места», — говорится на официальном сайте LTA.

Также The Guardian сообщал о том, что Сергей Брин планировал «дорого обставить» свой дирижабль, чтобы параллельно использовать его в качестве «межконтинентальной воздушной яхты» для своих родных и друзей.

По данным SFGate, скорость дирижаблей превышает скорость грузовых кораблей, а объем вредных выбросов по сравнению с самолетами снижен на 80-90%. СМИ сообщают, что LTA уже построил прототип, который получил название Pathfinder 1. Питать его будут литий-ионные аккумуляторы и 12 электрических моторов. Вместимость дирижабля составит 14 пассажиров. Первый полет Pathfinder 1 может состояться уже в 2021 году. Внутри дирижабля для его подъема в воздух будет использоваться гелий, а не водород, как это было в случае с «Гинденбургом» — это должно снизить взрывоопасность летательного аппарата.