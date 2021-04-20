Не только видеокарты: криптовалюта от создателя BitTorrent вызовет дефицит SSD

Создатель протокола BitTorrent, на котором работают все современные торрент-трекеры, Брэм Коэн создал новую криптовалюту, которая получила название Chia. В отличие от остальных криптовалют, которые нужно добывать при помощи процессора или видеокарты, Chia можно майнить при помощи свободного пространства на жестком диске, сообщает портал PCMag.

Коэн называет Chia «экологически чистой криптовалютой», указывая на то, что для ее добычи не требуется больших затрат энергии, как, например, для майнинга биткоина или эфира.

По словам предпринимателя, в основе новой криптовалюты лежит «принцип доказательства пространства и времени». Для ее майнинга пользователю потребуется около 10 ТБ свободного места на накопителе, а также быстрое соединение с интернетом.

Несмотря на то, что Chia пока официально не запущена в оборот, майнеры из Китая уже начали массово скупать жесткие диски SSD и HDD, рассчитывая на высокую популярность криптовалюты. По данным местных СМИ, наибольшей популярностью пользуются модели емкостью 4-18 ТБ. Паника на рынке ожидаемо привела к увеличению цен. Так, например, в Гонконге прогнозируют рост стоимости жестких дисков на $26-77 за штуку.

Компания Jiahe Jinwei, входящая в тройку крупнейших производителей модулей памяти в Китае, сообщила о том, что ее высокопроизводительные накопители Gloway и Asgard полностью распроданы. Бренд намерен ввести ограничения, чтобы не дать майнерам скупать потребительские модели и не вызвать дефицит на рынке. Вместе с тем Jiahe Jinwei пообещала нарастить темпы производства и, по слухам, займется разработкой специальной SSD для добычи криптовалют.

В марте 2021 года компания «Авито» сообщила о том, что спрос на видеокарты и готовые майнинговые фермы среди россиян вырос в несколько раз за последний год.

Директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий ранее рассказал «Газете.Ru», что дефицит мощных видеокарт из-за добычи криптовалют начался в России и в других странах еще летом прошлого года. Если в мире появятся новые криптовалюты, майнинг которых возможен с помощью разных комплектующих, то, учитывая бум добычи цифровых активов, вся электроника может существенно подорожать.

По словам основателя Chatex Владислава Булочникова, криптовалюта, которую можно майнить с помощью жесткого диска — это не горячая новинка. Ранее уже была выпущена криптовалюта Масс, про которую также говорили, что ее алгоритм и шифрование основаны на емкостях жесткого диска, но эта тема «не выстрелила» в прошлом году.

Эксперт добавил, что на рынке постоянно появляется что-то новое, что требует дополнительных мощностей, из-за чего вполне вероятно, что майнеры со временем будут «отнимать» всю электронику.

«Все это, на самом деле, рыночный хайп, который создается искусственно с целью продать техники и комплектующих как можно больше. В любом случае, будут появляться новые виды майнинга, новые девайсы. И пока жива криптовалюта, ее будут на чем-то майнить», — заключил Булочников.