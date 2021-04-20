Весенняя новинка: наушники Huawei FreeBuds 4i едут в Россию

В конце апреля компания Huawei выпустит свои новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i для российского потребителя. Предзаказ на устройства открывается 20 апреля, а первые продажи начнутся 29 апреля.

Аксессуар, который позиционируется компанией как «наушники для молодежи», уже покорил китайский рынок — по данным Huawei, на старте менее чем за сутки было продано свыше 160 тыс. пар.

Первое, что удивляет при распаковке гарнитуры, – это кейс для подзарядки. Он имеет овальную форму, из-за чего ощущается компактным. У самих наушников довольно длинная «ножка», что для некоторых пользователей может быть преимуществом при использовании, так как за нее удобно вытаскивать наушник из уха.

В комплекте с Huawei FreeBuds 4i идут три пары амбушюр разных размеров. Если выбрать подходящие, то наушники держатся в ухе настолько плотно, что не выпадают даже при беге.

close

Сопряжение гарнитуры и смартфона происходит автоматически, если речь идет об устройстве Huawei. Для этого нужно просто поднести открытый кейс с наушниками к смартфону, где включен Bluetooth. Если необходимо синхронизировать наушники со смартфоном другого бренда, то для этих целей на корпусе зарядного чехла есть небольшая кнопка.

Управляются наушники, как и многие их беспроводные «собратья», касаниями — по одному длительному тапу на переключение режимов шумоподавления и по два коротких тапа на воспроизведение музыки и принятие звонков.

Несмотря на то, что Huawei FreeBuds 4i не являются флагманской моделью, в них есть режим активного шумоподавления, который блокирует посторонние звуки. При этом пользователь имеет возможность включить режим звукопроницаемости, чтобы слышать собеседника, не снимая наушники.

Что касается аккумулятора, то производитель обещает до 10 часов воспроизведения музыки с отключенным шумоподавлением и до 7,5 часа с включенным.

Беспроводной зарядки в Huawei FreeBuds 4i нет, зато есть быстрая — десяти минут на подзарядке хватит на четыре часа беспрерывного аудиовоспроизведения. Чтобы зарядить кейс полностью до 100% потребуется чуть больше часа. На полную зарядку наушников внутри кейса уходит около 40 минут.

close

Таким образом, Huawei FreeBuds 4i обладают многими флагманскими характеристиками, но при этом разумной стоимостью — рекомендованная розничная цена устройства составляет 7 990 рублей, что даже ниже цены FreeBuds 3i на старте продаж. Учитывая чистый звук, режим активного шумоподавления и длительную автономную работу, эти наушники являются одним из лучших предложений на рынке и могут стать настоящим хитом этого сезона.