Список приложений-шпионов и уведомления для водителей: чего ждать от iOS 15

Компания Apple готовит крупное обновление для своей операционной системы, которое будет включать в себя улучшенные уведомления, редизайн домашнего экрана iPad, обновление экрана блокировки, а также дополнительные уровни защиты приватности для флагманских продуктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новые функции будут добавлены в iOS 15 и iPadOS 15 — новые версии ОС, предназначенные для iPhone и iPad соответственно. Ожидается, что их премьера состоится в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC, которая стартует 7 июня 2021 года.

Одним из самых важных изменений станет введение различных сценариев и предпочтений для уведомлений.

Пользователям станет доступно новое меню, в котором они смогут выбрать режим занятости на текущий момент — например, работу, сон или езду за рулем. От этого будет зависеть то, как именно на устройство будут приходить уведомления, например, со звуков или без него.

Кроме того, разные режимы позволят настроить автоматические ответы на SMS и звонки, если у пользователя нет времени отвлечься, чтобы отреагировать на входящие самостоятельно.

Также готовится крупное обновление iMessage — конечной целью изменений станет превращение сервиса в подобие социальной сети, а также конкуренция с мессенджером WhatsApp от Facebook. Источники сообщают, что апгрейд iMessage пока находится на ранней стадии.

Улучшения коснутся и планшетов iPad. Известно, что компания готовит самое внушительное обновление домашнего экрана с момента запуска устройства в 2010 году. По аналогии с iPhone разработчики Apple планируют разрешить пользователям размещать виджеты в любом месте экрана.

Помимо прочего, ожидается и усиление функций приватности.

Одной из них станет новое меню, в котором будет указано, какие приложения тайно собирают личные данные о владельце устройства.

Компания также планирует более незначительное обновление для операционных систем macOS и watchOS, сообщает Bloomberg.

В начале этой недели в онлайн-режиме прошла очередная презентация Apple, на которой были представлены новые устройства компании. Так, пользователям продемонстрировали iPhone 12 в новом фиолетовом оттенке, трекинговые маячки Apple AirTags, компьютеры iMac в радужных расцветках, а также обновленный iPad Pro, в котором установлен процессор M1 и модем с поддержкой 5G. Последний получит новый порт USB-C с поддержкой технологии Thunderbolt, а также лучший, по версии Apple, дисплей среди мобильных устройств в мире — Liquid Retina XDR, который позволит добиться сверхвысокой яркости и четкости изображения. Предзаказ на планшет будет открыт 30 апреля. Его стоимость составит $1090.