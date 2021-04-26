«Идет по порочному пути Twitter»: замедлят ли российские власти Youtube

Депутат Госдумы и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Газетой.Ru» на тему возможного замедления американского видеохостинга YouTube отметил, что технически это возможно, однако пока он не видит в этом нужды.

«Нужно ли это делать сейчас — я сомневаюсь. Мы впервые применили замедление трафика к соцсети Twitter и получили определенный результат. Представители ресурса пошли навстречу нашим требованиям, хотя и не так охотно, как нам бы хотелось. Замедление Twitter продолжено. Продолжается, насколько мне известно, и общение наших надзорных ведомств с администрацией соцсети.

Прежде чем применять этот метод к другим ресурсам, более крупным и популярным, нужно завершить первый кейс — с Twitter.

Проанализировать его, сделать выводы. Ведь нет такой цели — замедлить или заблокировать зарубежный ресурс. Цель — добиться сотрудничества и исполнения закона», — уточнил Горелкин.

Также депутат отметил, что в первую очередь, нужно думать о российских гражданах, их спокойствии и комфорте, поэтому в России не прибегают к скоропалительным необдуманным блокировкам и прочим серьезным санкциям.

Ранее глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил замедлить работу YouTube на время майских праздников, сообщает ТАСС.

Причиной такого предложения стало неудаление запрещенного контента, который публикуется на платформе и цензура российских СМИ — на прошлой неделе американский видеохостинг заблокировал четыре видео телеканала RT на английском языке за «дезинформацию о COVID-19». Также каналу было запрещено вести прямые трансляции в течении недели.

«Я выскажу свое личное мнение как председателя комиссии по информационной политике. На мой взгляд, нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube, потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие. Возможно, на майские праздники, Роскомнадзор, возможно, мог бы замедлить трафик YouTube на какой-то ограниченный период, например, на неделю, с учетом того, что YouTube не желает серьезно сотрудничать с Роскомнадзором. Серьезного перелома в отношении компании к российскому законодательству мы не видим», — считает Пушков.

По его мнению, действия видеохостинга намеренные и продиктованы политической повесткой. Он также добавил, что замедление трафика можно расценивать в качестве «отрезвляющего» предупреждения, «чтобы подчеркнуть серьезность намерений Роскомнадзора».

«Надо сказать, что YouTube идет по порочному пути Twitter. С 2012 года на платформе YouTube была зафиксирована 71 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, суицидальным контентом и другой социально опасной информацией, причем из них 6 тыс. платформа до сих пор не удалила»,— отмечает Пушков.

Кроме того, Пушков предложил увеличить штрафы за блокировку российских ресурсов. По словам чиновника, нынешние штрафы «ничто» для Google, которая владеет видеохостингом.

Генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с «Газетой.Ru» признала, что, если власти все же примут решение замедлить работу YouTube, то оно в первую очередь ударит по российским гражданам.

«Все же разбираться с неисполнением требования законодательства РФ иностранными ресурсами стоит через судебные инстанции, а не путем подобных ограничений и замедления трафика. Есть и штрафные санкции, которые предусмотрены при определенных нарушениях западных информационных ресурсов.

Но решать такие проблемы за счет неудобства многомиллионной аудитории все же недопустимо.

Тем более, что достойной альтернативы международной платформе нет. Например, охват Rutube, который позиционируется как региональная альтернатива YouTube, в 2020 году составил 2,5%, аудитория превысила 3 млн человек. При этом охват у YouTube — 65,1%, аудитория — 80 млн человек в месяц», — заявила Бастрыкина.