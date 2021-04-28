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«Онлайн-магазины открыты всегда»: Instagram поможет брендам искать блогеров

Цукерберг пообещал инфлюэнсерам увеличить прибыльность их контента в Instagram

В Instagram будут добавлены новые функции монетизации. В сервисе появится маркетплейс, который будет помогать брендам находить наиболее подходящих блогеров для рекламы услуг или товара. Также будет создана специальная торговая площадка, которая позволит инфлюэнсерам получать процент от продаж рекламируемого ими товара. Приживутся ли нововведения и есть ли в них какой-то смысл — разбиралась «Газета.Ru».

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Руководство Instagram объявило о новых способах заработка, которые должны помочь блогерам увеличить прибыль от контента, публикуемого в рамках сервиса сообщает CNBC.

На текущий момент платформа разрабатывает собственный маркетплейс, который будет подбирать рекламодателям подходящего инфлюэнсера с учетом бизнес-задач, тематики контента и релевантной аудитории.

Сейчас бренды сами ищут Instagram-блогеров и взаимодействуют с ними через e-mail или по номеру телефона. После внедрения нового сервиса социальная сеть будет играть самую важную роль и активно принимать участие в этом процессе, заявил глава Instagram Адам Моссери.

«Мы обязаны помочь брендам находить подходящих им блогеров, которые будут готовы принять заказ на рекламу и наоборот», — сказал Моссери в прямом эфире Instagram с генеральным директором материнской компании Facebook Марком Цукербергом.

Также Цукерберг рассказал о разработке магазинов creator shops, которые помогут блогерам продавать свои услуги и товары пользователям непосредственно через их профили в Instagram.

«За последний год онлайн-продажи стали особенно важны для нас. Многие магазины были закрыты на локдаун, а онлайн-магазины открыты всегда. Кроме того, это может быть персонализированный и удобный опыт», — отметил Цукерберг.

Также глава Facebook объявил о создании партнерской торговой площадки, которая позволит инфлюэнсерам получать процент от продаж продуктов и услуг, которые они рекламируют.

«Люди обращаются к блогерам за рекомендациями о том, что хорошо и полезно. Особенно, если речь идет о тех областях, в которых они являются экспертами», — считает Цукерберг.

Руководство платформы не уточнило точных сроков, когда все новые функции будут запущены на платформе.

Instagram уже давно превратился из обычного развлекательного приложения в полноценную бизнес-площадку и эпидемия коронавируса лишь ускорила развитие этого направления, отмечает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

«Если раньше продажи через Instagram были относительно хаотичны и каждый пользователь организовывал процесс сам, в большинстве случаев с использованием сторонних ресурсов, то сегодня компания взяла курс на развитие этих возможностей и помощи в формировании четкой, понятной и комплексной системы под своим непосредственным контролем», — отмечает Ревский.

По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, социальные платформы ведут борьбу за людей, который создают контент и тем самым повышают общую монетизацию площадок.

«Youtube, который делится доходами с блогерами, к концу года может сравняться по своим доходам с Netflix, то есть такая модель показала свою жизнеспособность.

Instagram сам по себе уже давно превратился в магазин на диване, и появление функций, которые помогут сделать этот процесс более централизованным и простым, давно напрашивалось.

И здесь Instagram соревнуется с тем же TikTok, чтобы привлечь к себе людей возможностью зарабатывать, а не только проявлять креативные таланты», -— рассказал Шерман.

Как отметил эксперт, в российском сегменте есть огромное число людей, которые зарабатывают или пытаются это делать с помощью своих блогов. Это огромная индустрия, для кого-то даже небольшой интернет-магазин становится постоянным бизнесом, поэтому новые функции точно «приживутся».

Однако блогер, автор и ведущий YouTube-канала This is Хорошо Стас Давыдов отметил, что подобные сервисы для рекламодателей не работают на российском сегменте.

«Свой маркетплейс уже очень давно есть у YouTube. Угадайте, сколько заказов с него пришло, например, на наш канал с пятью миллионами подписчиков? Верно - 0. У TikTok тоже в полуработающем состоянии есть что-то подобное, но не публичное. Подозреваю, что, если это и работает хоть как-то, то только на англоязычном рынке. Для русскоязычного сегмента, где любой рекламодатель ищет пути, как бы сделать подешевле и «посерее», пользоваться такими официальными маркетплейсами, на которые ещё скорее всего и авторам будет плевать, просто странно», — поделился своим мнением Давыдов.