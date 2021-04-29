Microsoft меняет почерк: IT-гигант откажется от стандартного шрифта

В следующем году шрифт Calibri перестанет быть шрифтом по умолчанию в Microsoft Office — спустя 15 лет компания Microsoft решилась на перемены, говорится в официальном блоге бренда. Несмотря на то, что в Word уже добавлено около 700 различных шрифтов, Microsoft вводит в употребление пять новых вариантов, один из которых и станет основным для популярного пакета программ.

Один из них станет победителем и в 2022 году будет использоваться во всех офисных сервисах от Microsoft. Шрифт будет выбран пользователями на основе их отзывов.

Microsoft уже запустила пять шрифтов-кандидатов в рамках Microsoft 365, чтобы все желающие могли протестировать их самостоятельно, прежде чем сделать свой выбор.

Шрифт Tenorite, созданный Эрин МакЛафлин и Вей Хуанг, выглядит наиболее консервативным из всех представленных вариантов. Он напоминает культовый Times New Roman, но с более широкими буквами, акцентами и понятными знаками пунктуации, что делает его более «теплым и дружелюбным». Tenorite легко читается и с маленьких экранов благодаря крупным символам.

«После многих лет работы с Calibri, известной мягкими углами и узкими пропорциями, мы хотели чего-то очень круглого, широкого и четкого, и геометрический жанр показался правильным направлением», — заявили создатели Tenorite.

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Вторым претендентом стал Bierstadt от Стива Маттесона. Bierstadt — это четкий современный шрифт без засечек, автор которого вдохновлялся швейцарской типографикой середины 20-го века. Универсальный шрифт, который выражает простоту и рациональность в легко читаемой форме, символизирует собой порядок и сдержанность.

«Microsoft запросила новый шрифт в жанре «гротеск без засечек», стиле, определяемом блочными буквами без каллиграфических изюминок или контраста между толстыми и тонкими штрихами. Helvetica, созданная швейцарской компанией Haas Type Foundry в 1957 году, является самым известным примером такого стиля», — сообщил дизайнер.

У Microsoft уже есть Arial, который имеет множество атрибутов гротескных типов, предшествующих Helvetica, и подход Маттесона заключался в разработке шрифта без засечек, который можно было бы противопоставить Arial, как нечто более механическое и рационализированное.

«Что касается названия, Бирштадт назван в честь одной из вершин Колорадо высотой 14 тыс. футов. Когда я думаю о швейцарском стиле, я думаю об Альпах, а поскольку я живу в Боулдере, мои Альпы — это Скалистые горы», — заявил Маттесон.

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Skeena от Джона Хадсона и Пола Ханслоу — это шрифт без засечек, при этом основанный на формах традиционных шрифтов текста с засечками. Его особенностью являются разная толщина линий и характерный срез на концах символов. Skeena идеально подходит как для текста в длинных документах, так и для коротких абзацев, часто встречающихся в презентациях, брошюрах, таблицах и отчетах.

«Skeena — это свежий взгляд на без засечек, жанр, в котором в последнее десятилетие доминировали неогротески и геометрия. Мы хотели создать «гуманистический» шрифт без засечек… Пол [Ханслоу] придумал линии с диагональным срезом, чтобы усилить отличительные черты шрифта, а я добавил изогнутые линии в начале и конце букв, например, как у «n» и «a»», — рассказывает Хадсон.

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Шрифт Seaford был создан сразу тремя дизайнерами — Тобиасом Фрере-Джонсом, Ниной Штессингер и Фредом Шалькрассом.

Seaford — это шрифт без засечек, который появился на основе дизайна шрифтов с засечками в старом стиле, что вызывает у пользователя чувство узнаваемости. Его мягкие органические и асимметричные формы помогают при чтении, подчеркивая различия между буквами.

«Сначала у нас были просто описания нашего шрифта — комфортный, теплый, привлекательный, поэтому мы начали с изучения символов в старом стиле. Мы надеялись создать такое же знакомое тепло, но без засечек», — вспоминает Фрере-Джонс.

«Чтобы определить, какой именно уровень «комфорта» должен вызывать шрифт, мы изучали фотографии старых кресел: мы хотели получить практическую интерпретацию красивой семейной реликвии. Прочная обивка, ничего слишком плюшевого. А когда дело доходит до курсива, оказывается, что между эргономикой кресла и типографикой тоже есть параллели: вместо того, чтобы «раздувать» его и делать мягче, используйте жесткие элементы, которые полезны для вашей спины», — заявила Штессингер.

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Последним в списке значится Grandview, созданный Аароном Беллом. Grandview — это шрифт без засечек, чей формат заимствован из классических немецких дорожных и железнодорожных указателей, разработанный таким образом, чтобы быть читаемым на расстоянии и при плохих погодных условиях.

«Когда меня впервые попросили создать шрифт, который сохранил бы дух и индивидуальность Немецкого промышленного стандарта (DIN), но был бы более читабельным, я не был уверен, что это возможно», — говорит Белл. Благодаря своей высокой четкости и понятности, Grandview кажется идеальным вариантом для использования на слайдах в презентациях Power Point.