В Британии разрешат езду беспилотных автомобилей. Но скорость будет ограничена 60 км/ч

Министерство транспорта Великобритании заявило, что проект внедрения автомобилей с автопилотом на дороги страны будет исполнен, как и планировалось ранее, до конца текущего года, сообщает «Би-Би-Си».

Речь идет об использовании технологии ALKS, которая позволяет автомобилю удерживать полосу во время движения. Эта технология также держит транспорт на безопасном расстоянии от других машин в потоке. По утверждению властей, автомобили с такой технологией могут быть юридически определены как самоуправляемые средства передвижения.

При этом водители не будут обязаны следить за дорогой или держать руки на руле, когда автопилот сам ведет машину.

Однако человек обязан быть готовым взять управление в свои руки в течение 10 секунд после включения аварийного сигнала от системы. В случае если водитель не реагирует на сигнал, автомобиль автоматически включит «аварийку», замедлит движение и в конечном итоге остановится. Скорость движения на таких автомобилях не должна превышать 60 км/ч.

Правительство также обсуждает, какие новые правила будут введены в ПДД, чтобы обезопасить всех участников дорожного движения.

«Это один из важнейших шагов, который поможет нам достичь безопасности при использовании самоуправляемых транспортных средств в Великобритании. Наша инициатива должна сделать будущие поездки более экологичными, легкими и надежными. Но мы должны быть полностью уверены в том, что новая технология будет развернута безопасно, именно поэтому сейчас мы думаем о том, как должны выглядеть ПДД», — заявила министр транспорта Рэйчел Маклин.

Как заверяет Британское общество автопроизводителей и автодилеров, ALKS может повысить безопасность дорожного движения за счет уменьшения числа ошибок вождения, связанных с человеческим фактором.

«Автоматизированные системы вождения могут предотвратить 47 тыс. серьезных аварий и спасти 3900 жизней в течение следующего десятилетия благодаря своей способности сократить самую распространенную причину дорожно–транспортных происшествий — человеческую ошибку», — сказал исполнительный директор организации Майк Хейз.

Кроме того, он отметил, что легализация автопилота на дорогах может привести к росту автоматизации в будущем, что в свою очередь сделает Великобританию мировым лидером в разработке и использовании этих технологий, создавая рабочие места и делая дороги королевства одними из самых безопасных на планете.

Однако специалисты утверждают, что формулировки «автопилот» и «самостоятельное вождение», указанные министерством, могут ввести многих водителей в заблуждение.

Во время вождения автомобиля, который поддерживает технологии автопилота, водитель всегда должен следить за дорогой, однако в мире уже было зафиксировано несколько трагических инцидентов, когда люди игнорировали это правило.

Так, в 2018 году жителю Ноттингема запретили водить машину после того, как он забрался на пассажирское сиденье своей Tesla на автостраде, позволив электрокару ехать самостоятельно.

В том же году в США произошла смертельная аварии также с участием Tesla — водитель играл в видеоигру, пока машина ехала в режиме автопилота. В итоге автомобиль врезался в бетонный блок.

В апреле 2021 года произошла еще одна авария Tesla с двумя смертями — машина ехала на автопилоте без водителя и врезалась на большой скорости в дерево, после чего загорелась.

Thatcham Research, которая проводит тесты безопасности для автостраховщиков, заявила, что система ALKS не является «самоуправляемой», как утверждает правительство.

«Это вспомогательная система, поскольку она все еще полагается на внимание водителя к дороге. Правительство Великобритании вносит свой вклад в путаницу и частое неправильное использование вспомогательных систем вождения, которые, к сожалению, уже привели ко многим трагическим смертям. Потребители будут ожидать, что автомобиль выполнит работу водителя, чего не могут сделать современные модели », — сказал директор по исследованиям в Thatcham Research Мэтью Эйвери.

Аналитик «Фридом Финанс» Антон Скловец отмечает, что автопром претерпевает существенные изменения и все идет к полному автопилоту, который в обозримом будущем станет массовым.

«Но для того, чтобы полностью автоматизировать процесс, необходимо решить ряд задач, например: разработка единых стандартов, совершенствование системы распознавания автомобиля в пространстве, определение четкости восприятия знаков и т.д. От качества решения задач будет зависеть готовность общества к использованию автопилотов. Если удастся создать отлаженную структуру, то количество аварий и жертв в них резко сократится, а страхи после аварии с Tesla уйдут в прошлое», — считает эксперт.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев подчеркивает, что речь идет о первом шаге к допуску на дороги не полностью self-driving car, а автомобиля с частичной функцией от полноценного автопилота, а именно системой автоматического контроля полосы движения.

По его словам, именно поэтапное внедрение отдельных компонентов и элементов системы 100% автопилота — единственно верный путь к переходу на легализацию эксплуатации полностью автономного транспортного средства.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предполагает, что автомобили, полностью управляемые автопилотом, появятся только через несколько лет и только в ограниченных зонах действия с хорошей устойчивой погодой.

«Автопилот пока не может решить проблему плохой видимости, ему нужна четкая разметка, которую не видно в условиях скользкого дорожного покрытия, в плотном транспортном потоке и так далее.

До реализации фантастических фильмов на наших дорогах пока еще очень далеко. Это не массовое производство автомобилей, а только различные попытки реализовать концепцию управления машиной без человека. Пока это получается только в ограниченном режиме, на отдельных специальных трассах, в идеальных условиях для пилотирования. Автопилот в транспорте в мегаполисах массово сможет заменить человека, но до этого может пройти не один десяток лет», — заключает эксперт.