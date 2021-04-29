Миллиардные потери: как нехватка чипов отразится на смартфонах

За минувший квартал финансовые показатели Apple достигли небывалых высот, продажи компьютеров Mac побили рекорды, а спрос на iPhone оказался выше, чем это предсказывалось аналитиками. Однако в этой бочке меда есть ложка дегтя, отмечает Bloomberg — мировой дефицит микросхем наконец добрался и до «яблочного» гиганта.

Генеральный директор Apple Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри предупредили инвесторов о том, что недостаток чипов, который наблюдается во всем мире, повлияет на продажи iPad и Mac в следующем квартале. Сообщается, что именно эти два продукта демонстрировали неплохие показатели во время локдаунов. По оценке Маэстри, из-за перебоев с поставками в следующем отчетном периоде Apple лишится от 3 до 4 миллиардов долларов.

Кук не уточнил, как долго продлится период дефицита, но отметил, что в минувшем квартале Apple не испытала никаких проблем с производством.

О том, что глобальный дефицит микросхем окажет влияние на выпуск новых гаджетов, заявил и конкурент Apple в лице Samsung, сообщает Financial Times. В компании заявили, что ситуация на рынке повлияла на процесс производства смартфонов, телевизоров и некоторых других бытовых приборов, поэтому на данный момент южнокорейский вендор проводит «перебалансировку» своих ресурсов, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

«Из-за глобального дефицита полупроводников мы испытываем некоторые трудности в отношении определенных продуктов и дисплеев, — заявил Бен Су, глава отдела по связям с инвесторами Samsung. — Мы обсуждаем с представителями ритейла и нашими поставщиками возможные решения для распределения комплектующих для устройств, имеющих более высокий приоритет».

В начале 2021 года ряд отраслей столкнулся с дефицит полупроводниковых элементов, подтвердил «Газете.Ru» старший аналитик «Фридом Финанс» Михаил Степанян. Проблема обусловлена более высокими темпами восстановления спроса на готовую продукцию по сравнению с оценками компаний-производителей, которые сократили заказы в 2020 году.

Дефицит полупроводниковых чипов наиболее сильно ударил по автомобильной промышленности на фоне роста «диджитализации» автомобилей и резкого снижения спроса в 2020 году.

Концерн BMW уже заявил об остановке производства ряда автомобилей из-за глобальной нехватки микросхем. Сборочный конвейер автогиганта будет приостановлен с 30 апреля на три дня, сообщает Financial Times.

«По мере восстановления экономической активности прочие сектора также начали фиксировать усиление проблем, связанных с нехваткой чипов. Так, в частности, менеджмент Apple, несмотря на сильные результаты по итогам I квартала, указал на проблемы с дефицитов компонентов для iPad и Mac, что может потенциально привести к потере около $3-$4 млрд выручки во II квартале 2021 года, что составляет 4-5,5% от ожидаемой рынком квартальной выручки или 1-1,2% от ожидаемых годовых продаж. При этом, важно отметить, что менеджмент Apple указал на ожидание двузначного роста продаж во II квартале, но не представил точного прогноза выручки на следующий квартал, что в том числе обусловлено нехваткой компонентной базы», — заявил эксперт.

Степанян также предупредил о том, что руководство Samsung уже обсуждает возможный перенос релиза новой модели Galaxy Note на 2022 год, так как для компании может быть проблематично поддерживать производство двух флагманских моделей, включая выпущенную в январе модель Samsung Galaxy S21.

«Согласно данным тайваньской исследовательской компании TrendForce, нехватка чипов может сократить производство смартфонов на 5%. Samsung, которая производит ряд компонентов самостоятельно, имеет некоторое преимущество по сравнению с другими производителями, так как может перераспределять компонентную базу в пользу более маржинальных продуктов (смартфонов). Мы ожидаем, что из-за нехватки чипов Samsung может потерять около 3-6% выручки во II квартале, из которых мобильных решений могут потерять 4-5%, дисплеи — 4-7%, при этом сегмент памяти может прибавить на уровне 15-20%. В качестве одной из мер для решения проблемы дефицита Samsung рассматривает возможность инвестиций $17 млрд в производственную площадку в США», — заключил собеседник «Газеты.Ru».