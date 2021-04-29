«Блогерам новые соглашения заключать не нужно»

Одним из ключевых моментов, который участники обсуждения пытались прояснить — будут ли распространяться требования постановления только на тех, кто непосредственно взаимодействует с организациями образования, науки и культуры или на любые категории граждан и организаций, которые ведут какую-либо просветительскую деятельность, в том числе в интернете, отметил Малькевич, отдельно поблагодаривший Минпросвещения за прояснение многих нюансов.

Не касается интернета; речь не идет о госконтроле

«В федеральном законе «Об образовании» и в проекте постановления о регулировании просветительской деятельности, который мы сейчас выносим на обсуждение, — нет вопросов регулирования просветительства в сети интернет, там нет вопросов регулирования просветительства в СМИ, нет положений, касающихся какого-либо реестра просветителей, нет положений, касающихся государственного контроля, — заявил замминистра просвещения Андрей Корнеев. — Единственный запрет, который содержится в федеральном законе — это то, что не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной розни».

Корнеев также пояснил, что постановление правительства главным образом регулирует, как образовательные, культурные и научные организации должны осуществлять просветительские мероприятия на базе своей инфраструктуры.

«Чтобы на площадке образовательной, научной или культурной организации провести мероприятие просветительской направленности нужно заключить соответствующий договор. Вся деятельность на территории организации должна иметь юридическое оформление, чтобы родители обучающихся и сами обучающиеся знали какие у них есть права, какие обязанности и ответственность, какая ответственность есть у выступающего. Собственно это уже и сейчас происходит, эта деятельность и сейчас регламентирована соответствующими соглашениями», — заметил Корнеев.

При этом он указал, что для проведения мероприятий по просветительской деятельности вне организации вовсе не нужно заключать договоров. «Я обязуюсь, мы скорректируем соответствующие положения и они будут звучать недвусмысленно и понятно. Будет звучать так: просветительская деятельность в образовательных, научных и культурных организациях осуществляется на основании договора», — подчеркнул замминистра.

Корнеев сообщил, что также будет доработан и пул просветителей, которых могут приглашать на мероприятия директора школ и вузов. «Это дискуссионные положения, эти вопросы мы готовы дополнительно пообсуждать. Может, действительно мы ограничили руководство образовательных организаций. Но есть определённые требования: директор школы может привлечь в качестве просветителя лицо, осуществляющее эту деятельность не менее двух лет», — цитирует его РАПСИ.

Замминистра настаивает, что постановление правительства не вводит государственный контроль просветительской деятельности. «Он предусмотрен со стороны учредителя», — добавил он.

Опасения НКО

В свою очередь, другой участник дискуссии президент благотворительного фонда «Выход» Авдотья Смирнова попросила разъяснить: необходимо ли ей заключать дополнительные договоры на осуществление просветительской деятельности.

«Я возглавляю благотворительный фонд. Одной из важнейших видов нашей деятельности является информирование. Нам приходится просвещать и врачей, и педагогов, и родителей. Я хожу в школу и произношу перед родителями пламенную речь о том, что не нужно бояться детей с аутизмом. Если мне не ответят на мои вопросы внятно, я закрою фонд «Выход», — сказала она.

Смирнова также рассказала, что многие благотворительные фонды по инициативе Министерства просвещения проводят в школах «Уроки добра». «В школу прихожу я, приходит Чулпан Хаматова рассказывать про рак, почему не нужно бояться онкобольных сверстников, приходит фонд «Вера» рассказать о паллиативной помощи. Никаких договоров мы ни с кем не заключаем», — сообщила она.

Корнеев заверил Смирнову, что если у ее организации есть нормативный документ о проведении просветительской работы, то никаких дополнительных договоров не нужно.

Кроме того, он подчеркнул, что если программа или акция поддержаны Министерством просвещения, то заключать никаких договоров со школами также не следует.

Корнеев также рассказал, что Министерство разрабатывает еще одно положение — о порядке заключения договоров между организациями и теми, кто ведет просветительскую деятельность. «Его мы обязательно обсудим в Общественной палате», — добавил он.

«Нашим партиям — нельзя, а иноагентам — можно?»

Вместе с тем по поводу неприемлемости участия иноагентов в просветительской деятельности на территории России вполне определенно высказался как раз Александр Малькевич.

«Полностью поддерживаю документ в части ограничений деятельности для иностранных агентов. Ни одна страна себе такого не позволяет, — констатировал он. — Мы опоздали с принятием этого закона, и сейчас он, по сути оказался под атакой «фейкометов»… Нам нужно защититься от псевдообразовательной деятельности».

В дискуссию вступил и председатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Нашим партиям нельзя в наших школах вести деятельность, а американским политическим организациям, получается, можно? — задал он риторический вопрос. — Поэтому требования положения правильные. То, что государство вводит регулирование — это правильно».

«У нас иностранных агентов меньше ста, 75. Запрет их активности в организациях образования, это удар по просветительской деятельности?! Нет, конечно. Разве непонятно, что нельзя допускать в школы для просветительской деятельности больных туберкулезом, судимых и иноагентов? Это очевидно всем здравомыслящим людям», — резюмировал Григорьев.

Как бы там ни было, продолжил Малькевич, блогерам в результате никакие договоры заключать не нужно, а политической деятельностью заниматься в школах нельзя никому, иноагентам тоже. «Дискриминации никакой нет», — заверил он.

«Образование уже давно является одним из механизмов продвижения геополитических интересов, — продолжил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ. — Особенно пристально на систему образования смотрят наши зарубежные партнеры. Естественно, речь не идет об ограничении свободы международного научного взаимодействия. Наука, прежде всего, точные и естественнонаучные дисциплины, по своей природе является сферой, не имеющей каких-то границ. Законопроект говорит о другом. Он про прозрачность международного сотрудничества и заслоны на пути антиконституционной пропаганды».

Минпросвещения развеяло большинство опасений, заявил по итогам обсуждения замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«В части требования о заключении договоров теперь стало намного понятней: договоры требуются только для тех, кто непосредственно работает с организациями образования. Когда возникнет отдельное постановление по порядку заключения этих соглашений, будем его также обсуждать в Общественной палате», — отметил он.

«Никто не оспаривает тот факт, что сегодня просветительская деятельность нуждается в упорядочивании. Звучали справедливые и разумные замечания, которые стоит учесть. Палата подготовит по итогам соответствующее заключение, — подытожил замсекретаря ОП. — В целом сроки обсуждения документа можно и не продлевать, если Минэкономразвития посчитает необходимым оценку регулирующего воздействия, то Минпросвещения ее получит. После этого, видимо, ведомство будет готово доработать документ с учетом состоявшегося обсуждения».