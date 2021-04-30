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Утечка от инсайдера: когда начнутся продажи iPad Pro и iMac

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Apple случайно показала дату старта продаж Pad Pro, iMac и Apple TV 4K

СМИ назвали дату, когда новые продукты от Apple, а именно iPad Pro, iMac и Apple TV 4K, поступят в открытую продажу — в качестве отправной точки указывается 21 мая. На это намекают не только многочисленные инсайдеры, но и сами купертиновцы в метаданных официального сайта бренда.

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Стала известна дата выхода на рынок новых продуктов Apple, продемонстрированных во время минувшей весенней презентации, об этом сообщает порталу ArsTechnica.

Так, новые модели iPad Pro, 24-дюймового iMac и Apple TV 4K поступят в продажу 21 мая.

Об этом сообщили сразу несколько источников, одним из них стал известный инсайдер Apple Джон Проссер.

Также эта информация появилась на сайте интернет-магазина John Lewis, который является официальном ритейлером Apple в Великобритании. На веб-странице магазина был опубликован пресс-релиз нового iPad Pro с надписью: «Доступно 21 мая 2021 года».

Кроме того, в отделе новостей на официальном сайте компании из Купертино было опубликовано обращение к клиентам с напоминанием о том, что они могут предварительно заказать эти продукты с 30 апреля.

Однако скрытые метаданные сайта указывали на дату 21 мая. Как сообщает портал, позднее Apple удалила эту информацию.

Сама компания во время презентации заявила, что новые продукты поступят в продажу во второй половине мая текущего года, однако точной даты называть не стала.

Презентация была проведена 20 апреля. Месяц — довольно долгий срок для запуска продукта на рынок с момента его анонса, однако в последнее время такая практика стала нормой для Apple.

Кроме того, на задержку могло повлиять и то, что в этом году весенняя презентация была проведена на месяц позже — обычно «яблочный» гигант проводит мероприятие, главным продуктом которого является iPad, в марте.

Если дата 21 мая верная, то продажи новых iMac, Apple TV и iPad Pro начнутся всего за пару недель до начала ежегодной конференции разработчиков WWDC, которая стартует 7 июня. Ожидается, что на ней будет представлена новая версия iOS.

Цена на обновленные моноблоки iMac будет начинаться от 130 тыс. рублей и заканчиваться 170 тыс. рублей, в зависимости от характеристик устройства. Стоимость iPad Pro будет составлять от 77 тыс. рублей до 106 тыс. рублей, а Apple TV 4K будет стоить 16-19 тыс. рублей.

Другие продукты, анонсированные на весенней презентации, — маячки AirTags и iPhone 12 в фиолетовом цвете — уже поступили в продажу.

Миниверсию смартфона можно приобрести за 70 тыс. рублей, цена на обычную версию iPhone составляет 80 тыс. рублей. Цена маячков составляет 3 тыс. рублей за одну штуку и 10 тыс. рублей за четыре устройства.

Ранее руководители Apple официально предупредили об ожидающихся проблемах с производством некоторых фирменных гаджетов, в том числе iPad и Mac, что может привести к их дефициту. Причиной стала глобальная нехватка микросхем, спровоцированная пандемией коронавируса.