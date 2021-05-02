Хохотун, Вилли Вонка и Грампи Кэт: каких героев мемов потерял мир

Хохотун

28 апреля стало известно о смерти героя мема про хохочущего испанца — комедианта Хуана Борха, также известного как или Эль Риситас (El Risitas). Он умер в возрасте 65 лет в Испании. В сентябре прошлого года Борха госпитализировали с серьёзными проблемами с сосудами, из-за чего ему пришлось ампутировать ногу. Как сообщают СМИ, смерть наступила из-за внезапного рецидива болезни.

Борха стал известен в 2015 году, когда отрывок его выступления на передаче Ratones coloraos, выходившей в Испании в начале 2000-х, завирусился в интернете. Смех испанца был очень заразителен и необычен, из-за него отрывок стали использовать в качестве мема, чтобы описать свои эмоции.

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Грампи Кэт

Грампи Кэт [Grumpy Cat] — известный мем, который попал на просторы интернета в 2012 году. Он представляет собой фотографию кошки с очень угрюмой мордочкой, которую часто используют при выражении крайней степени недовольства или при создании других мемов.

Сердитая кошечка ушла из жизни в 2019 году. Грампи Кэт умерла в возрасте семи лет из-за осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей. О смерти героини интернет-мемов сообщила ее хозяйка. По ее словам, питомец «спокойно умерла дома на руках у своей мамочки».

«Помимо того, что она была нашей малышкой и уважаемым членом семьи, она помогала миллионам людей по всему миру улыбаться — даже в трудные времена», — добавила хозяйка.

«Ну, давай, расскажи мне»

Интернет-мемом в своем время стал американский актер Джин Уайлдер, который сыграл роль Вилли Вонки в фильме 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

Изображение актера в этом образе стало мемом, который часто использовался как намек на то, что собеседник врет. Кадр сам начал разлетаться по соцсетям со словами: «Ну давай, расскажи мне…»

В 2016 году стало известно, что Уайлдер скончался на 84-м году жизни в своем доме в Стамфорде из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.

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Харамбе

Харамбе — имя гориллы, который стал мемом посмертно. «Популярность» к горилле пришла в 2016 году, когда ребенок забрался в вольер к примату, а тот в свою очередь схватил его и начал носить по своим владениям. Чтобы спасти ребенка, сотрудники зоопарка решили застрелить Харамбе.

Данный инцидент был запечатлен камерами, а затем ролик попал в интернет, где набрал несколько миллионов просмотров. Многие пользователи до сих пор обсуждают, стоило ли убивать Харамбе. Мемификация гориллы началась в Twitter в июне 2016 года после появления фейкового объявления о поминальной службе по Харамбе. Его сравнивали с жертвами полицейского произвола и возводили в ранг мученика, что еще больше усиливало эффект абсурда.

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«Ни*** не понял, но очень интересно»

Мемная фраза, сказанная Сергеем Демеховым во время комментирования баттла между Oxxxymiron и Johnyboy стала особенно популярна в интернете в 2018 году. Цитату из видео до сих пор используют, чтобы описать сложные или нелепые ситуации.

Мем до сих пор жив, однако в прошлом году его герой умер от остановки сердца, ему было 52 года. О трагическом событии сообщил друг покойного в ролике, который он опубликовал на канале «Батя жжет», основанном Демеховым.

«За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло, которым вы поддержали последнее видео. Сейчас как никогда эта поддержка нужна близким бати. Давайте проводим батю словами благодарности за те эмоции и радость, которые он нам дарил», — сообщил друг Демехова.

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Тайны человечества

Кадры из телевизионной передачи «Своя игра» с участием знатока Андрея Жданова также стали вирусным мемом. Герой выбрал сложный вопрос из категории «Тайны человечества», однако ответить на него не смог и в порыве эмоций схватился за голову двумя руками.

«Тайны человечества» стал использоваться, чтобы высмеять различные загадки и вопросы, на которые никто не знает ответа. Часто вопросы носили шуточный характер или являлись отсылками к различным ситуациям.

Андрей Жданов был найден мертвым у себя дома в Тольятти без признаков насильственной смерти в 2017 году — ему было 46 лет.