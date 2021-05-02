«Не стоит опасаться слежки»: как МВД будет бороться с телефонными мошенниками

К концу 2021 года Министерство внутренних дел (МВД) России намерено представить сервис «Антимошенник», который должен предупреждать россиян о звонках аферистов. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщил ТАСС.

Стоимость работ – 44,9 млн рублей, сервис будет интегрирован в уже существующее приложение МВД. Изначально затраты на производство сервиса оценивались в 62,9 млн рублей.

«Антимошенник» будет предупреждать абонента о звонках и SMS с номеров, которые ранее использовались для преступлений. Номер можно будет заблокировать. При этом в «белый список» сервиса пользователь сможет самостоятельно добавить номера.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с «Газетой.Ru» назвал два ключевых аспекта, которые важны при оценке перспектив разработки МВД.

«Первый, касательно эффективности самой функции определения звонков, – она будет эффективна или неэффективна в зависимости от форматов ее реализации. Хотелось бы рекомендовать МВД внедрить единый стандарт, чтобы другие сервисы, которые также сохраняют информацию о назойливых или спам-звонках, передавали бы их в ведомство. Это всецело увеличило бы эффективность сервиса МВД, и они вполне могут это реализовать – за счет государственных стандартов», — отметил эксперт.

Второй аспект, который может быть и плюсом и минусом – бюрократия в регистрации новых номеров, считает Щельцин.

«Если МВД создаст новые правила, то в момент спам-прозвона сервис не сможет обладать актуальной информацией, все будет происходить с задержкой, и смысл существования сервиса просто пропадет. Не будет никакой необходимости устанавливать это приложение, оно будет запаздывать всегда. Но если быстро будет происходить регистрация даже подозрительных звонков с небольшим количеством негативных отзывов – то оно будет успешно и популярно», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сама функция – сообщать о «черных» номерах — не может столько стоить (почти 45 млн рублей). Речь идет о модернизации всего приложения, с учетом годовой управленческой работы, пояснил он.

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Горелкин в свою очередь заявил «Газете.Ru», что говорить о каких-либо преимуществах и характеристиках сервиса МВД «до его появления в сторах» вряд ли возможно.

«Для нашего полицейского ведомства это будет первый такой опыт, и этим он интересен. Ценен сам факт, что в министерстве считают это направление важным и прорабатывают его», — считает парламентарий.

Горелкин напомнил, что сейчас на рынке уже предлагаются аналогичные сервисы, защищающие абонента от мошенников, как платные, так и бесплатные.

«В том числе есть очень успешные российские разработки. У сервиса МВД будет возможность составить им конкуренцию, если он предоставит пользователю какие-то дополнительные уникальные возможности, помимо основной функции. К сожалению, планы разработчиков мне не известны, а достаточно детальных анонсов еще не было», — добавил он.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что уже сейчас можно предположить, что популярность приложения МВД снизится из-за опасений пользователей по поводу «слежки силовиков».

«Пользователю придется отдать контроль над поступающей на его телефон информацией. Технически опасаться не стоит – ведомство и так может знать эти данные о любом гражданине, и более серьезные детали, чем те, что сможет получить приложение», — подытожил эксперт.

Ранее газете «Коммерсантъ» стало известно, что в приложении МВД, которое позволяет узнать информацию о ближайших полицейских участках, а также экстренно вызвать наряд, для борьбы с мошенниками нужно будет дать разрешение на доступ к своей телефонной книге и всем контактам. Если владелец смартфона даст свое согласие, то при звонке с неизвестного номера сервис начнет искать его в базе мошеннических номеров полиции.