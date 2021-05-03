Это для вашего же блага: как Facebook запугивает владельцев iPhone

После обновления операционной системы iOS до новейшей версии 14.5 в Facebook и Instagram начали появляться уведомления о том, что сбор персональных данных пользователей позволяет компаниям «не взимать плату за использование», сообщает The Verge.

Первым странные сообщения заметил tech-исследователь Ашкан Солтани, который поделился скриншотами в своем Twitter-аккаунте. В них Facebook просит пользователя разрешить слежку за его активностью онлайн в том числе и для того, чтобы социальная сеть и принадлежащий ей Instagram оставались бесплатными.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.



"Help keep Facebook free of charge" tWITTER — ashkan soltani (@ashk4n) April 30, 2021

Все дело в том, что в новой версии iOS была внедрена функция App Tracking Transparency. Теперь после установки обновления все приложения должны будут запрашивать и получать согласие на отслеживание действий пользователя в интернете.

Ранее приложения могли делать это по умолчанию, накапливая сведения об интересах и привычках владельца устройства для дальнейшего показа релевантной рекламы.

Подобные действия со стороны социальных сетей можно было предотвратить, запретив сбор пользовательской информации, однако такая функция была спрятана глубоко в настройках системы.

Одним из ярых критиков нововведения был и остается Facebook, который видит в этом угрозу своему бизнесу, ведь сбор максимального количества данных о пользователе помогает качественно настраивать таргетированную рекламу, являющейся одним из основных источников дохода для социальной сети. При этом корпорация Цукерберга также утверждает, что Apple своей новой функцией не пытается заботиться о приватности пользователей, а думает лишь о своих доходах — в официальном заявлении Facebook говорится о том, что купертиновцы пытаются пролоббировать новую бизнес-модель для приложений, которая будет больше зависеть от подписок, чем от рекламы. Это позволит «яблоку» продвигать свои многочисленные сервисы, которые работают по аналогичной схеме.

Тем не менее, завуалированная просьба Facebook «разрешите слежку в настройках ради вашего же блага» выглядит не менее сомнительно.

Более того, фраза «сохраните Facebook бесплатным» противоречит давнему слогану компании, в котором говорится о том, что социальная сеть является бесплатной для всех «и всегда такой останется». Стоит отметить, что в 2019 году компания тихо убрала этот слоган со своей страницы, а сам Цукерберг не исключил появление новой платной вариации соцсети, однако подчеркнул, что «бесплатная версия Facebook будет доступна всегда».

Очевидно, что в этой ситуации два IT-гиганта пытаются защитить свой бизнес друг от друга, отодвинув заботу о пользователях на второй план. В любом случае эксперты по кибербезопасности рекомендуют минимизировать передачу персональных данных в адрес сервисов и приложений, чтобы обезопасить себя как от нежелательной рекламы, так и от возможных злоупотреблений со стороны кибермошенников.