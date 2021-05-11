Перед репостом — прочитать: Facebook тестирует новую функцию

Facebook в тестовом режиме запустил функцию, которая призвана становить распространение дезинформации на платформе, сообщает портал The Next Web.

Starting today, we're testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven't opened, we'll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021

«Начиная с сегодняшнего дня мы будем пытаться сделать обмен новостями на нашей платформе более осознанным. Если вы собираетесь поделиться с лентой новостной статьей, которую еще не открывали, то платформа покажет вам подсказку с просьбой прочесть новость, прежде чем делиться ею с другими», — сказано в аккаунте Facebook в Twitter.

Ранее подобная функция была запущена в Twitter, и согласно статистике, которую собрала платформа, около 40% пользователей открывали и дочитывали публикацию до конца перед тем, как поделиться ею. Как отмечает The Next Web, Facebook может ожидать подобных результатов.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что социальные сети все больше начинают заниматься внутренним саморегулированием, чтобы избежать претензий за распространение фейковых новостей.

«Минувший год стал годом глобальной трансформации технологических платформ, которые призывают пользователей более вдумчиво относиться к любой информации. Twitter еще в прошлом году начал помечать сомнительные, с его точки зрения, сообщения и развернул борьбу с Дональдом Трампом. Другой популярный мессенджер Snapchat обвиняют в том, что фильтры скоростного вождения спровоцировали ДТП, то есть идет определенное давление на социальные платформы, чтобы они перестали быть просто дистрибьютором информации и начинали становиться ее регулятором», — считает эксперт.

По словам Шермана, некоторые пользователи однозначно прислушаются к машинному алгоритму и прочтут статью до конца. Однако будут и те, кто проигнорирует предупреждение.

«Нужно отметить, что на инвесторов пока что подобные инициативы платформ производят мало впечатления, технологический сектор находится под давлением. Тот же Twitter, пионер по «красным флажкам», за последний месяц потерял около 30% капитализации», — отметил эксперт.

Руководитель Digital-проектов коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров уверен, что данная функция будет полезна с точки зрения распространения более обдуманного контента.

«Иногда пользователи видят яркие заголовки или публикации любимых авторов, которыми машинально делятся у себя в ленте. Facebook же хочет, чтобы посты распространялись более осмысленно. Да и вообще, наблюдая российскую практику преследования по закону за репосты различной информации, следует подробно изучать тексты, которыми мы делимся в социальных сетях», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его мнению, пользователям функция не очень понравится, так как им придется совершать лишние действия. Возможны только два исхода: либо функцию протестируют и оставят, либо просто уберут.

Внедрение обязательного прочтения статьи — полезная функция, поскольку она предполагает, что пользователи будут делиться контентом более осознанно, соглашается директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова.

«Однако надо понимать, что это не панацея. Например, в Twitter, где эта функция уже есть, читают размещаемые материалы менее половины пользователей. Для кого-то просто сложно прочесть длинный текст — специфика современного клипового мышления. Кому-то слишком понравятся заголовок или картинка, и даже уведомление о том, что текст стоило бы прочитать целиком, не остановит от публикации», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Алдиярова также отметила, что в российской действительности есть еще одна проблема, связанная с уголовным преследованием за размещение определенных видов материалов.

«И если раньше пользователь еще мог как-то защититься, утверждая, что он на самом деле не читал текст, которым поделился, а заголовок ввел его в заблуждение, то теперь такой возможности уже не будет», — уточнила эксперт.

По словам Алдияровой, сначала Facebook будет собирать аналитику о том, как эта функция была воспринята пользователями, к чему привела и как повлияла на размещаемый контент.

«Уже после этого будут приниматься стратегические решения по расширению данного функционала. Facebook также может использовать собранную статистику для собственных нужд — в качестве маркера поведения пользователей, дополнения профиля определенных возрастных и социальных групп», — заключила эксперт.