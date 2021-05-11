Толще, чем было: журналисты сравнили iPhone 13 и iPhone 12

Модели iPhone 13, которые должны увидеть свет этой осенью, получат дизайн как у их предшественников, но станут чуть крупнее, сообщает MacRumors.

Изображения, на которые ссылается портал, были взяты из источника, известного точными прогнозами на дизайнерские планы Apple. Обычно такие рендеры распространяются незадолго до запуска устройства, чтобы производители чехлов могли подготовится к выходу телефона на рынок. Чаще всего такие изображения точно передают дизайн будущего гаджета.

Так, согласно рендерам, смартфоны 13 линейки iPhone будут иметь толщину 7,57 мм, что превышает показатель iPhone 12 на 0,17 мм. Это может быть следствием установки новых аккумуляторов большей емкости, которые должны увеличить время автономной работы смартфона.

Кроме того, увеличатся и камеры — они будут еще сильнее выступать над остальной поверхностью смартфона. Особенно это будет заметно на Pro-версии смартфона.

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На iPhone 12 и 12 Pro выступ камеры составляет 1,5-1,7 мм, в то время как у iPhone 13 он будет превышать 2,51 мм. Что касается iPhone 13 Pro, то его камерный блок будет выступать от корпуса на 3,65 мм. Такое изменение связано с тем, что в «яблочных» смартфонах начнут использовать новые датчики стабилизации изображения, которые имеют больший оптический формат, чем нынешние.

Кроме того, модернизированный телеобъектив, который был представлен исключительно в iPhone 12 Pro Max, может появиться и в iPhone 13 Pro, что является еще одним признаком того, что камеры iPhone 13 Pro и Pro Max будут иметь одинаковый набор функций.

В базовой модели iPhone 13 может появиться лидарный датчик, который ранее имела лишь флагманская модель 12-й линейки.

Поскольку выступ камеры в линейке iPhone 13, вероятно, увеличится, Apple может также изменить расположение кнопок включения, отключения звука и регулировки громкости — по слухам, все они «съедут» ниже.

Кроме того, ожидается, что модели iPhone 13 будут оснащены обновленным процессором A15 и новым модемом 5G, который будет обеспечивать более быстрое и качественное соединение, а также увеличит время автономной работы смартфона.

Более ранние слухи также указывали на то, что Apple может вернуть в iPhone 13 Touch ID в дополнение к Face ID в качестве альтернативного метода биометрической аутентификации.

Кроме того, в СМИ ранее появлялась информация о том, что тринадцатая модель «яблочного» смартфона не будет иметь портов, компания планирует полностью перейти на использование беспроводной зарядки MagSafe. Однако известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple продолжит использовать разъем Lightning, так как технология MagSafe пока недоработана. Также Куо развеял слухи о переходе на разъем USB-C — по словам аналитика, Apple не хочет использовать этот стандарт, поскольку он менее безопасен, чем Lightning.