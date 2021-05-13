«Для многих такой подход неприемлем»: WhatsApp раскритиковали за отсутствие достойной защиты

В Роскомнадзоре заявили о том, что популярный мессенджер WhatsApp не обеспечивает пользователям достойной защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор обращает внимание российских пользователей WhatsApp на тот факт, что начиная с 2014 года мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook... Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные. Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — говорится в сообщении РКН.

Руководитель аналитического портала AMarkets Артем Деев отметил, что о незащищенности WhatsApp разговоры идут давно — об этом еще в 2018 году писал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Дочерняя компания Facebook не открывает исходный код, но при этом очевидно, что система имеет массу уязвимостей, в результате которых личные данные пользователей неоднократно попадали в руки мошенников. Кроме того, мессенджер, находясь в США, обязан предоставлять все необходимые данные пользователей правоохранительным органам этой страны по их требованию. С этой точки зрения учетные записи, фото и видеоматериалы, переписка и другая информация всегда могут быть раскрыты в интересах ФБР или ЦРУ.

Поэтому действительно WhatsApp нельзя считать безопасной системой, не только для россиян, но и для пользователей по всему миру», — отмечает эксперт.

Ранее WhatsApp объявил об изменениях в своей политике конфиденциальности — начиная с 2021 года, пользовательские данные будут передаваться в материнскую компанию мессенджера Facebook. За такое решение администрация сервиса подверглась критике и обвинениям в безразличии к конфиденциальности пользователей.

Как отмечает PR-менеджер ESET в России Михаил Бочаров, обновляя политику конфиденциальности, WhatsApp заявляет, что изменения не коснутся тайны частной переписки и звонков. По-новому настроенный алгоритм сбора данных ориентирован на бизнес-чаты и продвижение торговых и рекламных инструментов. Так, например, пользователь может договориться через WhatsApp с зоомагазином о времени доставки товара. Данная коммуникация фиксируется, и, во-первых, зоомагазин получит предложение от Facebook о заключении рекламного контракта для раскрутки в этой соцсети, во-вторых, уже скоро в своей ленте Facebook и Instagram пользователь увидит рекламу товаров для животных. Следующий этап – предложение купить корм, поводок или витамины для щенков, не выходя из своего профиля WhatsApp.

«Кому-то сбор данных о предпочтениях в покупках придется по вкусу, ведь не надо будет искать магазин самостоятельно, и онлайн-шопинг с широким выбором товаров будет доступен прямо в мессенджере. Однако для многих пользователей такой подход неприемлем, поскольку они хотят оставить выбор продуктов и услуг за собой», — отмечает Бочаров.

По его словам, на рынке существуют несколько аналогов популярного мессенджера, которые обещают пользователям сохранность личных данных и безопасность общения. Например, Signal отличается надежным протоколом шифрования, исключающим подмену или перехват сообщений. Среди «неопасных» мессенджеров Бочаров также выделил Wire, Threema, Element, Briar и Keybase.