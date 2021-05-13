Motorola создала технологию «зарядки по воздуху». Эксперт нашел в ней 4 минуса

Motorola совместно с компанией GuRu работает над новым способом по-настоящему беспроводной зарядки смартфонов, сообщает портал Gizmodo.

Так, компания создала технологию «зарядки по воздуху», которая по своей концепции схожа со стандартом Wi-Fi и сотовой связью.

Вместо подключения смартфона к зарядной станции как, например, MagSafe, пользователю нужно будет всего лишь зайти в зону действия зарядки.

В названии GuRu зашифрованы требования, которые нужны для корректной работы будущего зарядного устройства. Так, Gu означает электрогенераторную установку, а Ru — это маленький передатчик, который будет встроен в смартфон.

Для передачи сигнала беспроводной зарядки GuRu применяет радиочастоту миллиметровых волн [mmWave], которая позволяет использовать сеть 5G для сверхбыстрой передачи данных на коротких расстояниях. Это также помогает ограничить воздействие электромагнитных волн, направляя их в конкретные точки.

Согласно заявлению GuRu, генератор может одновременно отслеживать и заряжать сразу несколько смартфонов на расстоянии 9 метров. Более того, так как технология может масштабировать волны, заряжать по воздуху можно практически любой гаджет, начиная от наушников и заканчивая ноутбуком.

Максим Максимов, доцент Высшей школы физики и технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, который является вузом-участником проекта 5-100, отметил, что у такой технологии есть четыре проблемы, которые могут помешать ее выходу на рынок.

«Первая сложность — это КПД. Насколько и достаточно ли мощное это излучение для зарядки смартфона? Также для работы этой технологии могут понадобиться достаточно серьезные электромагнитные поля, что подводит нас к другой проблеме — влияние на здоровье человека. Третий вопрос касается скорости зарядки. Скорее всего, при использовании данного способа телефон будет быстрее разряжаться, если пользователь будет его использовать во время зарядки. И последний момент — это длительность зарядки. По всей видимости, смартфону понадобится слишком много времени, чтобы он смог полностью зарядиться», — сказал эксперт.

По словам доцента, пока Motorola сможет похвастаться лишь выставочным образцом, так что технология беспроводной зарядки в лучшем случае доберется до массового пользователя лишь через пять лет.

Однако Максимов уточнил, что для Motorola разработка является отличным маркетинговым ходом.

«Компания уже давно не находится на лидирующих позициях рынка и всячески пытается привлечь к себе внимание, что в принципе достаточно неплохо и делает», — заявил эксперт.

Ранее Xiaomi представила собственное устройство зарядки по воздуху, которое может заряжать смартфон на расстоянии до двух метров. Стоит отметить, что, в отличие от разработки Motorola, Mi Air Charge пока не может похвастаться способностью заряжать разные электронные устройства.