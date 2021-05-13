Виталик Бутерин отправил миллиард долларов на помощь Индии

Фонд India COVID-Crypto Relief получил порядка $1 млрд на борьбу с коронавирусом от создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина. Об этом сообщает портал «Блокчейн24».

Миллиардер перевел 500 ETH и более 50 трлн токенов мем-криптовалюты Shiba Inu стоимостью порядка $1,14 млрд.

Он также отправил «эфир» и Dogelon Mars общей суммой $336 млн в некоммерческую организацию Methuselah Foundation. Она занимается тканевой инженерией и регенеративной медициной. Получила деньги от Бутерина также организация Givewell, она курирует благотворительные фонды, фирмы Gitcoin, MIRI и Charter City Institute.

Массовая продажа Бутериным альткойнов вызвала обрушение курса криптовалют – кроме Shiba Inu падают также Akita Inu и Dogelon Mars. Последняя обрушилась на 64%.

За последние три месяца количество больных COVID-19 в Индии выросло на 3,6 миллиона человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 21,4 миллиона случаев. Около 17,6 миллиона индийцев выздоровели, умерли от COVID-19 более 234 тысяч жителей страны.

12 мая в Индии сообщили, что за сутки от коронавируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 205 человек. Страна в очередной раз побила установленный ей же рекорд по количеству смертей.

Одновременно с этим сообщается, что индийский штамм увеличил свою заразность. Он справляется с антителами, полученными и естественным путем, и вакцинацией. Центр по контролю и профилактике заболеваний США пока не назвал индийский штамм «вызывающим озабоченность» как британский или южноафриканский варианты.

Местные врачи называют ситуацию критической – на улицах городов жгут погребальные костры, в больницах и моргах давно не хватает мест, чтобы принять всех пациентов.

«Коварный вирус обходит все: даже лекарства, которые были очень эффективны в прошлую волну, сейчас, похоже, не работают», — заявил врач отделения интенсивной терапии Викрамджит Сингх, его слова передает телеканал НТВ. Сообщается регулярно о грубейших нарушениях санитарного режима, постоянно проводятся массовые религиозные мероприятия, праздники и фестивали. Оппозиция требует ввести новый общенациональный локдаун, однако власти Индии пока не спешат предпринимать такие жесткие меры. По мнению премьер-министра страны Нарендры Моди, эта мера окажется губительной для экономики, поэтому предпринимать ее стоит лишь в самом крайнем случае. Решения о локдаунах и карантинах власти штатов должны предпринимать самостоятельно. Часть из них уже решили ввести ограничения различной степени жесткости.

В начале мая создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Уже после, сделанных пожертвований Forbes оценил состояние 27-летнего россиянина в $1,09 миллиарда. Ранее курс Ethereum превысил стоимость $3 тысячи за единицу.