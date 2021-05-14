«Яблоки» созрели: Apple покажет AirPods 3 на следующей неделе

На весенней презентации 20 апреля Apple представила новый iPad, iMac, Apple TV, а также трекинговые маячки AirTag. Однако один продукт так и не вошел в программу мероприятия — беспроводные наушники, которые в отсутствие официального нейминга называют AirPods 3. Инсайдеры и аналитики уже давно предсказывают, что анонс третьего поколение «яблочной» гарнитуры вот-вот состоится, но, судя по всему, производителю iPhone потребовалось больше времени на создание наушников, чем планировалось изначально. Если все пойдет по плану, то анонс AirPods 3 может состояться уже 18 мая, сообщает портал 9to5Mac.

Первым дату озвучил техноблогер Люк Майани, сославшись на источники, связанные с разработкой. Майани также утверждает, что AirPods 3 уже готовы к выпуску в магазины и отправке первым покупателям, а их анонс состоится при помощи пресс-релиза — то есть без официальной презентации с участием руководства компании.

Несмотря на то, что за плечами Люка Майани нет успешных предсказаний в отношении продукции Apple, 9to5Mac отмечает, что другие инсайдеры также намекали на то, что анонс AirPods нового поколения может состояться «в ближайшие пару недель». Один из источников, Hits Daily Double, в конце апреля сообщил о том, что купертиновцы в ближайшее время представят премиум-подписку в формате Hi-Fi для пользователей Apple Music, которая позволит слушать музыку в высоком качестве. По данным HDD, анонс подписки совпадет с презентацией AirPods 3.

Что касается внешнего вида гарнитуры, то в сети регулярно публикуются фотографии якобы подлинных AirPods нового поколения, у которых отсутствуют съемные амбушюры — ранее появление этой «фичи» предсказывали аналитики и эксперты. Кроме того, на рынке уже можно найти контрафактные AirPods 3, которые могут легко ввести в заблуждение потенциального покупателя.

AirPods 3 Clone Compared Against AirPods Pro and Others – Video Twitter pic.twitter.com/qkUtmGmJea — Wccftech (@wccftech) May 6, 2021

Между тем, то, как на самом деле будут выглядеть настоящие третьи «эирподсы», останется загадкой вплоть до официального анонса. Характеристики также пока остаются в секрете, но некоторые слухи дают представление о том, какие новые функции могут появиться. Так, по данным Tom's Guide, в AirPods 3 может появиться режим активного шумоподавления, чтобы больше соответствовать флагманской модели AirPods Pro. Кроме того, гарнитура может получить ряд других спецификаций от «старшего брата», например, поддержку Dolby Atmos и «Пространственное аудио», создающее ощущение звука как в кинотеатре. Впрочем, при наличии всех флагманских функций в базовой модели наушники AirPods Pro могут потерять свою релевантность, что вряд ли устроит саму Apple.

Согласно данным портала Elec, AirPods 3 будут на 20% дешевле AirPods Pro, то есть их стоимость будет близка к $199.

Это существенно больше, чем просили за AirPods 2 на старте продаж ($159), что может расстроить потенциальных потребителей, ожидавших схожую розничную цену для новой модели.