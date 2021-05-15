«Не дают пользователю выбора»: новые правила WhatsApp вызвали недовольство в Госдуме

С 15 мая вступило в силу новое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp. Тот, кто не согласен с новыми правилами, будет постепенно лишен возможности в полной мере использовать приложение. С 11 мая напоминание об обновлении отклонить нельзя.

Согласно новым правилам конфиденциальности, мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта. Будут переданы и сведения о транзакциях, о пользовании услугами, IP-адрес и другая информация о пользователях. Это необходимо для анализа привычек и вкусов клиентов.

В Госдуме России уже выступили за меры противодействия таким правилам приложения.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что обсудит обновление правил WhatsApp с Роскомнадзором.

«Считаю, что изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Депутат допустил, что в случае необходимости российские власти могут ограничить работу мессенджера на территории страны.

В Роскомнадзоре ранее предупредили россиян об опасности нововведений приложения.

«Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. Стандарты безопасности хранения и обработки персональных данных в каждой стране разные», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Отмечается, что законодательство РФ и европейских стран «более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp».

Депутат Госдумы Антон Горелкин в беседе с ТАСС также заявил, что политика мессенджера противоречит российским законам, которые обязывают оператора персональных данных спрашивать согласие пользователя на передачу этих данных третьим лицам.

«WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», — сказал парламентарий.

Для пользователей, которые не готовы передавать свои данные иностранным компаниям, мессенджер решил ограничить доступ к приложению.

Сначала пользователь будет лишен доступа к списку чатов. Но он сможет отвечать на звонки, перезванивать при пропущенном звонке, а также отвечать на сообщения, если на телефоне включены уведомления.

Спустя несколько недель ограниченной функциональности пользователи не будут получать входящие звонки и уведомления. Кроме того, WhatsApp лишит таких юзеров доступа к основным функциям — сообщениям и звонкам. Тем не менее можно будет экспортировать историю чатов и отчет об аккаунте.

Как отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с RT, «Facebook стремится к тому, чтобы по максимуму монетизировать все свои данные». Семейство приложений Марка Цукерберга изначально предоставляет доступ к соцсетям бесплатно.

«То есть вы заходите и пользуетесь всеми сервисами, не платя деньги. При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей», — пояснил Зыков.