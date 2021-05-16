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IT-криминал

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Как злоумышленники запугивают пользователей «платным» WhatsApp

Мошенники используют схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

Мошенники воспользовались тем, что WhatsApp начал переход всех пользователей на новые правила конфиденциальности. Злоумышленники разослали ложные сообщения о том, что приложение в скором времени станет платным. Для избежания этого они требуют отправить десяти контактам присланное письмо. Стоимость каждого СМС — один евроцент. Эксперты напоминают, что мессенджер остается бесплатным, и пользователям следует не вестись на уловки мошенников и игнорировать такие сообщения.

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Пользователи WhatsApp сообщают о новой мошеннической схеме в приложении. Им приходят сообщения, в которых говорится, что мессенджер якобы станет платным для тех, кто не выполнит определенные условия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом злоумышленники воспользовались тем, что с 15 мая в силу вступают новые правила конфиденциальности сервиса. Сообщения от мошенников получали, в основном, пенсионеры. В письмах предлагалось переслать это сообщение десяти контактам, чтобы WhatsApp не стал для пользователя платным. При этом стоимость одного СМС — один евроцент.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет», — утверждают злоумышленники в своих сообщениях.

Как заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров в разговоре с агентством, такие сообщения именуются «письмами счастья». Их цель — распространить выгодную мошенникам информацию среди большого количества людей.

По словам специалиста, это могут быть петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы. Помимо этого, «письма счастья» рассылают и для того, чтобы создать нагрузку на сайт.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более», — отметил Бедеров, добавив, что не стоит серьезно относиться к таким сообщениям и реагировать на них.

В свою очередь, президент АО «Квибрум», специалист по искусственному интеллекту Игорь Ашманов отметил, что такая мошенническая схема основана на типичном приеме цепочных писем, который появился в России еще в 80-е годы.

«Людям по почте приходили письма, в которых сообщалось, что их нужно переписать и отправить своим друзьям, в противном случае человека якобы ожидают несчастья. С появлением интернета рассылать такие письма стало еще легче», — рассказал он.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT напомнил, что WhatsApp на данный момент «является бесплатным инструментом и никаких денег ни за работу в нем, ни за работу в каком-то ином мессенджере не требуется».

«Как только речь идет о том, что надо за что-то заплатить, надо сразу игнорировать подобного рода сообщения», — посоветовал специалист, предположив, что рассылка этих сообщений продлится недолго.

«У злоумышленников такого рода схемы обновляются очень быстро. Как только появляется новый инфоповод, сразу берут его на вооружение, поскольку о старом методе начинают активно говорить, в том числе в СМИ, он перестает быть эффективным, и от него отказываются», — объяснил он.

С 15 мая в WhatsApp начали действовать новые правила конфиденциальности.

Согласно им, мессенджер может передавать данные о своих пользователях в материнскую компанию Facebook. Для того, чтобы продолжить в полной мере пользоваться приложением, юзерам необходимо подписать соглашение. В противном случае несогласные с новой политикой будут постепенно лишаться доступа к ряду функций приложения.

В Госдуме России уже выступили с предложением отреагировать на изменение политики приложения, так как новые правила, как считают парламентарии, противоречат российским законам.