«Талантливый манипулятор»: зачем Маск роняет биткоин

Курс биткоина снова упал после твита Илона Маска, в котором содержалось всего одно слово, сообщает Bloomberg. Стоимость самой популярной криптовалюты в мире впервые почти за три месяца обвалилась ниже отметки в $45 тыс. после того, как глава Tesla отреагировал на слова одного из подписчиков в Twitter.

«В следующем квартале владельцы биткоина будут бить себя по щекам, когда узнают, что Tesla продала остатки своих биткоинов», — написал аккаунт @CryptoWhale. «Действительно», — ответил на твит Илон Маск, косвенно подтвердив слова пользователя.

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Вскоре после этого бизнесмен отправил еще один твит: «Чтобы отмести все домыслы — Tesla не продала ни одного биткоина». Тем не менее, было поздно, так как биткоин уже начал падение.

На прошлой неделе курс криптовалюты также рухнул из-за заявления Маска — тогда он заявил о том, что Tesla приостанавливает прием биткоинов в качестве оплаты. По его словам, криптовалюта не будет использоваться до тех пор, пока ее получение не станет более экологичным.

Зачем же миллиардер роняет биткоин, несмотря на то, что и он, и его компания выражают заинтересованность в нем? Илон Маск любит эпатировать публику, он не первый раз замечен в том, что так или иначе манипулирует рынком криптовалют или акций, считает Никита Сошников, директор Alfacash.

«Его твиты уже не первый раз становятся причиной рыночных разворотов. С какой целью Маск это делает, сказать сложно.

Возможно, он показывает публике, что он вне системы, что ему как бы не писаны правила, что он может свободно говорить все, что захочет. А может, он просто троллит.

Что касается именно слов об окружающей среде, то здесь я вижу смесь троллинга и его желания соответствовать ожиданиям своих сторонников. У Маска не просто сторонники, это фанаты. Он же как рок-звезда в мире финансов и больших корпораций», — заявил Сошников.

«На мой взгляд, Илон Маск — известный и очень талантливый манипулятор, и, конечно, он осознает силу, которую имеют его твиты. Я думаю, здесь речь идет о финансовой выгоде, которую Илон Маск имеет от такого рода вещей. Для всех большой вопрос, почему такие американские финансовые регуляторы как, например, Комиссия по ценным бумагам не обращают на это внимания, не выдвигают к нему требований, штрафов, исков и так далее. Мне кажется, что это все же вопрос времени, потому что те вещи, которые происходят из-за его социальных сетей, заставляют людей терять и зарабатывать огромное количество денег», — сообщил «Газете.Ru» Владимир Смеркис, управляющий партнер акселератора Next Block.

Учитывая состояние Илона Маска, богатейшего человека в мире, сомнительно, что ему интересно манипулировать рынком биткоина для того, чтобы войти в актив, купить чуть подешевле и выиграть пусть даже сотни миллионов долларов на таком падении, считает Татьяна Максименко, официальный представитель биржи криптовалют Garantex.

«Слова Маска — скорее дань той аудитории, которая для Маска является ключевой. Это молодые люди люди в возрасте до 30 лет, для которых идея защиты окружающей среды не пустой звук. Можем посмотреть на популярность Греты Тунберг и увидеть, что её выступление получило огромную поддержку именно со стороны молодых людей.

Маск очень скрупулезно строит свой личный бренд.

Его слова о биткоине, которые сокрушительным образом воздействовали на стоимость криптовалюты, связаны, на мой взгляд, именно с тем, что Илон Маск как бы голос этих людей, голос своей аудитории. Если он не будет транслировать идеи, которые популярны среди молодежи, то вполне рискует лишить Tesla поддержки молодых инвесторов», — заявила эксперт.

Илон Маск – это публичная персона, которая, откровенно говоря, довольно активно пользуется своей репутацией ньюсмейкера, он иногда задает определенные тренды и может манипулировать рынком, утверждает Александр Хвойницкий, директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex.

«Учитывая последние изменения, когда на рынке может отслеживаться, кто и как себя ведет с точки зрения хайпа, кто стимулирует ажиотаж на активы, можно сказать, что Маск высказывает определенное мнение о крипторынке.

Маск входит в слой американского истеблишмента, он имеет много информации, недоступной простым инвесторам, и потому его слова так остро воспринимаются рынком – инвесторы справедливо полагают, что он высказывается не просто так, а задает траекторию движения активов исходя из имеющихся у него сведений.

Но вот сегодня была опубликована информация, что один из основателей Dogecoin назвал Илона Маска аферистом. Вероятно, все же слова основателя компании Тесла стоит воспринимать с определенной долей скепсиса», — заключил эксперт.