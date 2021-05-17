Давний план Цукерберга: зачем WhatsApp новые правила

15 мая вступили в силу обновленные правила использования WhatsApp, которые являются обязательными для принятия пользователями. Теперь мессенджер будет передавать личные данные юзеров в материнскую компанию Facebook для анализа их привычек и предпочтений. Те люди, которые не согласятся с новой политикой, лишатся возможности использовать мессенджер в полном объеме — его функционал будет серьезно ограничен.

Об этих планах стало известно еще полгода назад — именно тогда WhatsApp впервые анонсировал изменения. С тех пор не утихают споры о нарушении пользовательской приватности, которая обязательно будет затронута после принятия новых правил. При этом причины нововведений всем как будто бы понятны — Марк Цукерберг хочет знать про всех нас как можно больше.

Однако — это не единственный повод, сообщает The Guardian.

По мнению опрошенных изданием экспертов, глава Facebook спланировал эти изменения еще в 2014 году, когда купил WhatsApp за $19 млрд.

Цукерберг имеет на мессенджер грандиозные планы — якобы он хочет превратить его в «суперприложение», западный аналог известного китайского сервиса WeChat, в котором пользователи могут не только общаться с семьей и друзьями, но также заказывать пиццу, оплачивать счета и связываться с государственными службами. Именно для этого мессенджеру требуется как можно больше личных данных о своих потребителях.

«Facebook имеет амбициозные планы по расширению своего мессенджера, чтобы достичь того, что компания Tencent сделала в Китае с помощью WeChat… WeChat также имеет свои собственные мини-приложения и игры, и он стал неотъемлемой частью повседневной жизни людей в стране. Достижение таких же успехов было бы огромной победой для Facebook». — считает аналитик CCS Insight Мартин Гарнер.

Несмотря на преимущественно негативную реакцию общественности на новые правила WhatsApp, вице-президент по исследованиям аналитической компании Gartner Дэниэл О'Коннелл прочит Facebook триумф в сфере преобразования мессенджера в суперприложение.

«На фоне успеха WhatsApp Business API [бизнес-продукт WhatsApp для средних и крупных компаний, обеспечивающий связь с клиентами — прим. ред.] этот мессенджер выделяется среди конкурирующих сервисов, делая WhatsApp еще более ценным и повсеместным. Его конкурент в лице WeChat уже доказал ценность использования приложений для обмена сообщениями в бизнес-целях. Бесспорно, что все знают о том, что WhatsApp принадлежит Facebook, а значит может как-то злоупотребить полученными данными. Тем не менее, WhatsApp очень распространен, дешев, практичен и интуитивно понятен. Подавляющее большинство пользователей смартфонов в возрасте от пяти до 95 лет — буквально от колыбели до могилы — регулярно пользуются WhatsApp», — заявил эксперт.

Сможет ли WhatsApp действительно превратиться из обычного мессенджера в суперприложение? Давно понятно, что трансформация отдельных приложений или соцсетей в настоящих гигантов индустрии, где человек может получать все по принципу «единого окна» — это вопрос нашего ближайшего будущего, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Главное преимущество WhatsApp – это его огромная мировая пользовательская аудитория, а все изменения направлены на то, чтобы получать как можно больше информации о пользователях. Сейчас это делается повсеместно, не только соцсетями, но и отдельными приложениями банков, магазинов, образовательных порталов и т.д. Информация о потребителе, его предпочтениях, политических взглядах, социальном уровне и т.д. – огромный объем данных как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения возможности манипулирования в интересах государства или отдельной корпорации.

Сейчас такие монстры как Facebook или WeChat становятся модераторами картины мира для общества. Это вопрос власти.

И, конечно, Цукерберг это прекрасно осознает, кроме того, пользовательские данные миллионов и миллиардов людей – это гигантский капитал.

Судить о том, получится ли у Facebook обогнать WeChat, пока рано. В настоящее время идет борьба технологий, разработка различных систем учета и планы по дальнейшему закреплению пользователей за определенной сетью. Но рано или поздно наступит момент, когда такие сети будут предоставлять людям возможность получить все – от общения до покупок, туристических путевок и т.д.», — заявил эксперт.

WhatsApp уже не впервые принимает шаги по созданию удобной инфраструктуры для бизнеса внутри мессенджера, рассказывает Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C. Даже создание бизнес-аккаунтов еще несколько лет назад было в первую очередь шагом в этом направлении. Сейчас компания явно продолжает взятый курс, и видит в развитии возможностей для продавцов большой потенциал роста мессенджера.

«Трудно спрогнозировать, какой окажется итоговая аудитория WhatsApp. Однако с учетом того, что пользователями мессенджера являются жители большинства стран, а WeChat преимущественно распространен лишь на локальном рынке — его общая аудитория будет превосходить китайских конкурентов.

Уже сейчас понятно, что негатив пользователей не несет критических проблем для WhatsApp — с проблемой восприятия нововведений сталкиваются любые популярные платформы, но в подавляющем большинстве случаев со временем юзеры привыкают к изменениям и продолжают пользоваться удобным софтом», — считает Шерман.

Руководитель digital-проектов коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров назвал планы Цукерберга «логичными с точки зрения развития приложения».

«Цукерберг хочет извлекать максимальную выгоду из своих бизнесов, на что имеет полное право. Как говорится, не нравится — не пользуйтесь. Мне кажется, если постепенно внедрять различные функции суперприложения, то все получится. Главное, вводить их поэтапно, тестируя все на пользователях. На месте разработчиков, я бы еще разъяснял, что за новые условия, с которыми пользователям нужно согласиться. И что соглашаясь на них, ничего страшного не произойдет, ведь это просто юридическая формальность для введения новых функций», — заключил Табуров.