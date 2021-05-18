«Лидер-талисман»: помилуют ли наследника империи Samsung

От президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина требуют помиловать вице-председателя Samsung Ли Чжэ Ёна, сообщает Associated Press.

Наследник империи Samsung был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения из-за обвинений во взяточничестве. На текущий момент Ли занимает должность вице-председателя Samsung, являясь фактическим главой компании. Сейчас он вынужден управлять компанией, находясь в тюрьме.

По данным Yonhap News Agency, 6 из 10 взрослых корейцев выступают за помилование Ли Чжэ Ёна.

Поводом для этого называется необходимость роста экономики, сильно зависящей от экспорта технологий Samsung. Граждане страны опасаются, что тюремное заключение Ли может поставить под угрозу будущее компании, препятствуя развитию ее конкурентоспособности в быстро меняющемся технологическом бизнесе.

Администрация президента Муна заявила, что учтет усиливающуюся конкуренцию на рынке и общественное мнение, когда будет принимать решение о помиловании наследника Samsung.

Как заявил представитель Samsung, Ли Чжэ Ён играет огромную роль в жизни компании — он вносит большой вклад в общее стратегическое направление компании и принимает решения, связанные с будущим ростом. Его фигура особенно ценна благодаря инсайтам, которые он получает, и связям с бизнес-лидерами по всему миру.

«Ли Чжэ Ёну не так уж трудно управлять компанией из тюрьмы через своих представителей. Однако кто знает, что может случиться с Samsung, если Ли не будет посещать различные сайты и ездить на встречи за границу», — сказал исполнительный директор корпоративной аналитической фирмы Chaebul.com Чун Сун Суп.

Однако управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман считает, что такие компании как Samsung не зависят от одной конкретной персоналии, даже если речь идет об идейном лидере и главе всей корпорации.

«Понятно, что уровень инерции такого бизнеса крайне высок, а все процессы отлажены, из-за чего говорить о серьезных опасениях за Samsung не приходится... В целом бизнес Samsung является весьма стабильным. В сравнении с конкурентами – компания является одним из лидеров по финансовым показателям, а аналитики вполне позитивно оценивают бумаги Samsung в краткосрочной перспективе», — рассказал Шерман.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов также отметил тот факт, что компания отлично справляется без Ли Чжэ Ёна.

«Все основные сегменты бизнеса (чипы, бытовая электроника, смартфоны) растут ежеквартально. По итогам последних трех месяцев Samsung вышла на рекордную в своей истории выручку свыше 58 млрд долларов, нарастив прибыль в 1,5 раза. И в этом нет особой заслуги господина Ли Чжэ Ёна, поскольку речь идет об операционных процессах, а он отвечает только за стратегические решения типа слияний и поглощений», — поделился собеседник «Газеты.Ru».

По словам Емельянова, стиль руководства у номинального лидера Samsung никогда ничем выдающимся не отличался. Его роль всегда была больше представительной: это главный спикер перед прессой и на встречах с зарубежными бизнесменами.

«Однако в стиле работы Ли Чжэ Ёна нет ничего общего с западными технодиректорами типа Маска (Tesla) или Кука (Apple). Сложно представить, чтобы Ли мог лично пробить судьбоносный контракт для Samsung, обаять инвесторов своей харизмой или повести за собой совет директоров.

Все решения внутри компании – коллективные. Это слаженная корпорация.

Очень механично работающая, без фокуса на лидерах. В корейской культуре в принципе не принято выделяться, и яркий решительный руководитель не смог бы годами сидеть на своем месте», — отмечает эксперт.

По его мнению, попытки освободить Ли Чжэ Ёна — это традиционная для Южной Кореи борьба большого бизнеса с государством. Система регулярно сажает директоров за коррупцию, но они сохраняют свои посты и продолжают управлять из заключения или под условным наказанием.

«Так было и с отцом Ли Чжэ Ёна, через это проходила Hyundai и некоторые другие могущественные корпорации. Нынешний президент страны Мун Чжэ Ин обещает окончательно отстранить большой бизнес от государственной власти, в том числе от возможности влиять на суды. Но корпораты, как мы видим, не сдаются. Во-первых, из чувства самосохранения: «посадили шефа, посадят и нас». Во-вторых, старая гвардия искренне считает, что компании нужен «лидер-талисман», ведь столько лет все было хорошо, пока семейство Ли правило Samsung», — уверен эксперт.

Между тем, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверяет, что наличие или отсутствие судебных процессов, связанных с топ-менеджментом крупной компании, напрямую влияет на ее инвестиционную привлекательность и стоимость акций.

По словам Деева, скандалы, корпоративные конфликты, уголовное преследование рассматривается инвесторами как одна из потенциальных угроз устойчивости бизнеса, поэтому в случае помилования наследника Samsung Ли Чжэ Ёна возможет рост бумаг и значительное укрепление позиций крупнейшей компании Южной Кореи. Так как это может произойти только в случае, если удастся усилить давление на действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который может принять такое решение.

«Ли Чжэ Ён попал в большой коррупционный скандал и был обвинен в подкупе экс-президента Пак Кын Хе, чтобы получить государственную поддержку. Сидящий в тюрьме глава все еще отдает приказы подчинённым, но делать это так же эффективно, как и на свободе – не может. Любой корпорации для процветания и укрепления позиций нужен не только грамотный топ-менеджмент, но и лидер, способный принимать быстрые решения на постоянно меняющемся мировом рынке, который сейчас все еще преодолевает последствия пандемии коронавируса», — считает эксперт.

Как отметил Деев, у Ли Чжэ Ёна имеется богатый опыт работы и принятия рисковых решений, которые в итоге сыграли на руку как самой компании, так и экономике страны. Южной Корее сейчас очень важно, чтобы Samsung оставался успешной корпорацией и давал множество рабочих мест местным жителям и большие налоговые отчисления в бюджет, поэтому велика вероятность, что приговор для него все-таки будет смягчен.