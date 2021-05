Премиальный Android и бюджетный iPhone: лучшие смартфоны года

Технопортал CNET составил собственную подборку лучших телефонов 2021 года, на которые нужно обратить внимание, если вы решили сменить свое мобильное устройство на более актуальное.

Самым лучшим телефоном на данный момент был назван Apple iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro Max — лучший телефон, который производит Apple на сегодняшний момент, поэтому неудивительно, что он оказался в списке лидеров.. Смартфон оснащен мощным и быстрым процессором A14 Bionic, одним из лучших камерных блоков, ничем не уступающим профессиональным фотоапппаратам, поддержкой сети 5G и функцией беспроводной зарядки MagSafe, которая также позволяет устройству подключаться к другим мобильным аксессуарам. Плюс ко всему, смартфон имеет отличный дисплей и удобный дизайн. Однако, стоит «лучший в мире телефон» недешево — в базовой комплектации его цена составляет 109 тыс. рублей.

close

Место топового Android-смартфона досталось Samsung Galaxy S21.

У Galaxy S21 есть множество функций, которые понравятся многим пользователям. Однако самое лучшее — это цена данной модели. Стоимость линейки флагманских смартфонов Samsung начинается с 67 тыс. рублей, и за эту сумму покупатель получает 4ГБ оперативной памяти, яркий и удобный дизайн, новый процессор Snapdragon 888 и поддержку 5G-соединения. Однако чтобы настолько снизить цену, компании пришлось убрать из смартфона слот для microSD, а из комплекта «пропали» зарядный блок и наушники.

close

Лучшим бюджетным телефоном, поддерживающим 5G, был назван Google Pixel 4A 5G.

Если вам нужен телефон с 5G, который не стоит слишком дорого, то Pixel 4A 5G — один из лучших вариантов, который можно найти на рынке за 40 тыс. рублей. Телефон может долгое время работать в автономном режиме, имеет качественные камеры и надежную программную поддержку от Google.

close

OnePlus 9 получил от портала звание «флагманского смартфона по привлекательной цене». OnePlus9 имеет отличный процессор, аккумулятор и хорошие камеры. Журналисты портала также отмечают его большой дисплей и возможность быстрой зарядки. При этом, его цена 54 тыс. рублей делает его гораздо доступнее для массового покупателя, чем телефоны от Apple и Samsung.

close

Смартфон Motorola Edge Plus был назван «премиум-гаджетом» от бренда, который в свое время занимал лидерские позиции на рынке. Несмотря на то, что ситуация изменилась, Motorola продолжает бороться за место под солнцем. Компания адаптировала функции других топовых Android телефонах под собственный Moto spin и удачно встроила их в один из лучших телефонов года. Motorola Edge Plus имеет практически все, что ищет покупатель в премиальном мобильном телефоне с 5G: чип Qualcomm Snapdragon 865, хорошая батарея, OLED-экран с высокой частотой обновления и отличные камеры. Стоимость Motorola Edge Plus составляет 80 тыс. рублей.

close

Apple iPhone SE занял место лучшего бюджетного смартфона 2021 года.

Цена на данный смартфон начинается с 40 тыс. рублей за 64 ГБ памяти. При этом, iPhone SE 2020 года — это лучший бюджетный телефон, который только можно найти на рынке. Смартфон имеет тот же процессор, что и iPhone 11 — A13, а также потрясающие характеристики камер. Кроме того, в «яблочном» смартфоне вновь появились Touch ID и кнопка Home, что понравится любителям старых моделей iPhone.

close

«Ультрапремиальный Android-смартфон» — так журналисты портала описали Samsung Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 Ultra — это на данный момент лучший из лучших в сфере гаджетов на базе Android. Он имеет крупный дисплей, вместительную батарею, большую оперативную память и отличную камеру, которая имеет 10-кратный оптический зум-объектив. Если красивая фотография занимает первое место в списке желаний, то лучшего приобретения чем Galaxy S21 Ultra не найти. Однако цена на этот смартфон, как и в случае с iPhone 12 Pro Max, может отпугнуть многих потенциальных покупателей — она составляет 105 тыс. рублей.

close

Лучшим камерофоном за приемлемую цену был назван Google Pixel 4A. Google Pixel 4A имеет по-настоящему первоклассную камеру, 128ГБ оперативной памяти, хороший аккумулятор и даже стандартный джек под наушники. При этом его цена составляет всего 30 тыс. рублей.

close

В список лидеров также попал Samsung Galaxy S20 FE — солидный смартфон, который будет многим по карману. Серия Samsung Galaxy S20 имеет отличные характеристики, однако высокая цена делала их недоступным для многих покупателей. Galaxy S20 FE изменил ситуацию — смартфон хорошо оснащен и при этом продается по разумной цене. Владелец этого устройства получит яркий экран, мощный процессор, качественную камеру и поддержку 5G-соединения. Стоимость гаджета — 50 тыс. рублей.