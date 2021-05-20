Активна по умолчанию: пользователей WhatsApp призвали выключить «опасную» настройку

В последнее время мессенджер WhatsApp не покидает заголовки прессы из-за введения новой политики конфиденциальности, предусматривающей передачу персональных данных пользователей в Facebook. Многие интернет-пользователи пристально следят за работой сервиса, пытаясь уличить его в действиях, ставящих под угрозу приватность юзеров. По данным Forbes,

в социальных сетях начало распространяться тревожное предупреждение о том, что WhatsApp загрузил тайное обновление, в котором включил одну настройку без ведома владельца устройства.

«WhatsApp недавно изменил настройки, включив по умолчанию функцию, позволяющую всем пользователям, даже незнакомцам, добавлять вас в группу без вашего ведома. Эти люди могут быть мошенниками, коллекторами и т.д.», — говорится в сообщении.

Go to WhatsApp:

Go into Settings

Go to Account

Go to Privacy

Go to Groups

Change from (Everyone) to (My Contacts) — Mobberley NW (@MobberleyNw) May 18, 2021

Большинство пользователей мессенджера, которые решат проверить, включена ли у них эта настройка, скорее всего с удивлением обнаружат ее активной.

Однако, как отмечает Forbes, никакой теории заговора здесь нет: WhatsApp не выпускал секретное обновление.

Эта функция, по данным из официального блога сервиса, является включенной по умолчанию уже два с половиной года.

Между тем, несмотря на отсутствие злого умысла со стороны WhatsApp, который ему приписывают соцсети, настройку, о которой идет речь, лучше всего действительно отключить, чтобы минимизировать любые риски, связанные с мошенничеством в интернете. Для этого необходимо зайти в мессенджер, нажать на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт «Настройки». Далее пройти по пути «Аккаунт» → «Конфиденциальность» → «Группы». Нужно удостовериться, что в этом меню у вас выбран пункт «Мои контакты», а не «Все» — это защитит вас от добавления в группы, в которые вы бы не хотели попасть. Эта функция будет доступна только лицам из вашего контакт-листа.

Ограничение по добавлению в группы было добавлено в WhatsApp в ноябре 2019 года.

«Группы в WhatsApp продолжают объединять семьи, друзей, коллег, одноклассников и не только. Пользователи не раз обращались к нам с просьбой предоставить им больше контроля над общением в группах. Сегодня мы вводим новую настройку конфиденциальности и обновляем систему приглашения в группы, чтобы вы самостоятельно принимали решение о том, кто может добавлять вас», — говорилось в сообщении администрации сервиса, анонсировавшем новую функцию.

Для тех лиц, кто лишится возможности пригласить пользователя в группу, будет возможность отправить ему приглашение в личный чат. Оно будет активно в течение трех дней, после чего возможность присоединиться к группе будет деактивирована.