Знают, где вы находитесь: какие настройки Facebook нужно немедленно выключить

Facebook продолжает следить за пользователями iPhone, несмотря на обновления iOS, которые должны ограничивать слежку, сообщает Forbes.

Новая версия ОС под номером 14.5 вышла всего несколько недель назад, и самое главное изменение в настройках безопасности касается отслеживания пользовательских данных. Теперь владелец смартфона может отказать приложениям в сборе данных, и, согласно статистике, уже около 80% пользователей Apple больше не предоставляют социальным сетям и приложениям свою персональную информацию.

Однако есть одна загвоздка, которая играет на руку компании Цукерберга, предупреждает Forbes. Так, Apple запретила Facebook отслеживать местоположение пользователей через сторонние веб-сайты и приложения, но не собирать данные через принадлежащие корпорации сервисы.

Таким образом, несмотря на то, что пользователь запретил анализировать и сохранять его геолокацию, у Facebook все равно есть способ ее узнать — через тэги и метаданные при загрузке фотографий в одноименную социальную сеть или Instagram.

Если зайти в настройки конфиденциальности приложения и перейти в пункт «Ваша информация Facebook», то можно скачать копию всех данных, которые хранит сервис. Если выбрать подпункт «видео и фото», то пользователь может заметить, что компания знает геоданные места, где было сделано фото, и IP-адрес устройства, с которого оно было загружено.

Если взять эти данные и ввести их в Google Maps, то можно выяснить точное местоположение пользователя.

Зачем это нужно Facebook? Дело в том, что большая часть дохода компании идет от таргетированной рекламы, которая напрямую зависит от количества собранной информации.

«Данные, которые мы собираем, могут включать информацию о содержимом, которое вы предоставляете, например, местоположение фотографии или дату создания файла... это нужно для предоставления, персонализации и улучшения наших продуктов, включая рекламу», — сказано в пользовательском соглашении Facebook.

Как заявляет компания, она использует данные о местоположении, чтобы показывать рекламу от тех рекламодателей, которые хотят связаться с людьми из конкретного места.

С Instagram дела обстоят точно также: политика приложения в отношении данных предупреждает, что сервис собирает информацию из контента, например, такую как местоположение фотографии или дата создания файла.

Чтобы избежать этого, пользователю iPhone нужно предпринять ряд шагов. Прежде всего, отказать всем приложениям в сборе личных данных при настройке iOS 14.5, отключить общий доступ к местоположению для Facebook и использовать вместо приложения браузер. Кроме того, в своих социальных сетях необходимо отказаться от загрузки тех фотографий, которые содержат в себе важные метаданные. Для того, чтобы их убрать, можно использовать сторонние сервисы, например, приложение iVerify, которое добавит функцию удаления личной информации, если пользователь решит поделиться фото прямо из галереи.