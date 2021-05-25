Подвела любовь к сыру: как преступника вычислили по фото из магазина

Преступника из Великобритании приговорили к 13,5 годам лишения свободы за торговлю наркотиками. При этом содействие в его поимке оказал он сам — путем публикации фотографии в мессенджер, сообщает Gizmodo.
39-летний Карл Стюарт при помощи защищенного мессенджера EncroChat поделился снимком стилтона — это английский сорт сыра с голубой плесенью. Сыр Стюарт держит в руке, а на заднем фоне угадывается супермаркет. Причина, по которой драгдилер, распространявший тяжелые наркотики, решил поделиться фотографией сыра неизвестна, но именно по ней его смогли идентифицировать местные правоохранительные органы.
Преступник совершил две ошибки. Прежде всего, на фото хорошо видно часть его пальцев и ладонь.
Изображение было отправлено на анализ, после чего Стюарта вычислили по отпечаткам в базе.
Вторая оплошность — публикация снимка в EncroChat, который был взломан еще в прошлом году. В результате мессенджер, который славился своим шифрованием и потому широко использовался преступниками, помог полиции по всему миру вычислить около 60 тыс. человек, причастных к незаконной деятельности.
Руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies в России Сергей Забула рассказал «Газете.Ru» о том, что фотографии в интернете нередко используются для поимки преступников.
«В конце 2019 года специалистов Check Point Software Technologies попросили помочь с анализом атаки на веб-сайты правительства республики Тринидад и Тобаго. Наши коллеги из исследовательского подразделения Check Point Research во главе с Майе Горовиц предположили, что атака была осуществлена хакером по имени VandaTheGod: ему хорошо удавалось атаковать подобные правительственные веб-сайты, а также сайты университетов и ресурсы, связанные с пожарами в бразильских амазонских лесах», — сообщил эксперт.
По его словам, специалисты Check Point проанализировали аватар VandaTheGod и по сетевому протоколу WHOIS домена вычислили, что злоумышленник живет в бразильском городе Уберландия. Также благодаря анализу аккаунтов VandaTheGod на Facebook и Twitter выяснилось, что в одном из сообщений в социальных сетях фигурирует имя пользователя «M.R.». Затем специалисты начали поиск человека с подходящими параметрами в Facebook и обнаружили две разные на первый взгляд фотографии людей, играющих в PlayStation.
«Они явно отличаются друг от друга, но, если присмотреться, мы видим, что на них один и тот же стол. Другими словами M.R. оказался действительно VandaTheGod. Коллеги из Check Point Research поделились этой информацией с бразильской полицией, и вскоре после этого злоумышленника арестовали», — сообщил Забула.
Часто люди полагают, что их данные никому не интересны, но этот тезис в корне неверный, рассказывает Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».
Существует даже такое понятие как овершеринг — публикация излишней информации о себе.
«Приведу в пример лишь несколько типов данных, которые лучше не выкладывать в открытый доступ. Во-первых, это фотографии или сканы документов и билетов на мероприятия. Снимок документа может быть использован для кражи аккаунта или подделки документов. А если на фото с билетом на концерт будет виден штрихкод, воспользоваться им сможет посторонний.
Во-вторых, номер мобильного телефона.
По нашим данным, доля спам-звонков в России среди всех входящих с неизвестных номеров в первом квартале 2021 года составила 70%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 6,3%.
Объемы телефонного мошенничества и спама растут год от года, а злоумышленники постоянно меняют свои тактики, поэтому свой номер лучше нигде лишний раз не выкладывать.
В-третьих, откровенные фотографии и любые конфиденциальные материалы: неизвестно, как ими воспользуются другие люди, а убрать информацию из интернета на 100% невозможно. Здесь в пору говорить о таком набирающем обороте явлении как доксинг, то есть когда приватную информацию о человеке без какого-либо шантажа выкладывают в общий доступ, цель злоумышленников в этом случае не заработать, а навредить жертве», — пояснил Галов.
Иногда с помощью соцсетей и мессенджеров можно узнать личные данные пользователя — адрес электронной почты, рабочий и домашний адрес, дату рождения и даже отпечатки пальцев, предупреждает Луис Корронс, ИБ-евангелист компании Avast.
«Существуют и такие типы фотографий, которые раскроют гораздо больше личных сведений, чем другие: например, если вы поделитесь снимком ваших только что полученных водительских прав или вашим свидетельством о вакцинации. Иными словами, чем больше вы публикуете в сети, тем больше сведений о вас будет в открытом доступе. В данном конкретном случае фотография была использована по назначению — благодаря ей преступника посадили в тюрьму.
Тем не менее, личные данные, опубликованные в интернете, могут использоваться кем угодно, в том числе сталкерами или мошенниками, которые благодаря им смогут следить за вами или красть ваши данные.
Если для вас важна конфиденциальность личных данных, смените настройки своих профилей в социальных сетях на максимально приватные и ограничьте количество личной информации, которым вы делитесь в открытом доступе», — рекомендует эксперт.