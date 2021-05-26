«Блокировка возможна»: что будет с Facebook и Twitter в России

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что иностранные IT-компании обязаны выполнить требование Роскомнадзора локализовать базы пользовательских данных россиян до 1 июля текущего года.

«Закон один для всех, исключений в нем не предусмотрено. Это не вопрос желания или нежелания менеджмента компаний, это обязательное условие их работы и получения прибыли в России», — уверен депутат Горелкин.

На вопрос о том, успеют ли Twitter и Facebook уложиться в столь короткий срок, собеседник «Газеты.Ru» рассказал, что у компаний на локализацию данных российских пользователей было пять лет с момента принятия нормы.

«Поэтому сейчас жаловаться на сжатые сроки не имеет смысла. Важно отметить, что часть крупных иностранных компаний некоторое время назад заявляли, что намерены и готовятся к переносу серверов в Россию для хранения локальных данных. Это были Microsoft и Apple. О готовности работать в российском правовом поле заявлял и Google. Наверняка у них и у некоторых других уже идет подготовка к выполнению требований закона в срок. Остальные окажутся нарушителями и столкнутся с последствиями, которые ждут нарушителей», — поделился Горелкин.

Однако депутат также отметил, что нарушители наверняка будут лишь «временными». Он уверен, что в данном случае повторится ситуация с Twitter, когда РКН обязал платформу удалить противоправный контент. Социальная сеть долгое время затягивала с выполнением требования Роскомнадзора, после чего работу сервиса замедлили. В итоге, иностранная платформа все же выполнила все предписания ведомства.

«Ответственность за выполнение требований лежит целиком на руководстве этих компаний: пять лет — достаточный срок для подготовки к чему угодно. Нарушители получат штраф, а если будут упорствовать, то к ним применят более решительные санкции. Уверен, что до блокировок не дойдет, хотя, теоретически, и такое возможно», — отмечает депутат в беседе с «Газетой.Ru».

При этом депутат уверен, что ни одна из этих компаний не решится уйти с российского рынка, так как это крупнейший цифровой рынок Восточной Европы, за который многие IT-компании конкурируют, и добровольно свою долю российской аудитории никто не уступит.

Ранее заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства заявил, что крупные иностранные социальные сети, такие как Facebook и Twitter, должны будут локализовать базы пользовательских данных россиян до 1 июля текущего года.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей. Ждем 1 июля», — сказал Вагнер.

За неисполнение данного требования соцсетями предусмотрены штрафы до 18 миллионов рублей.