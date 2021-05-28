Диагност на запястье: смогут ли смарт-часы заменить анализ крови

Современные смарт-часы умеют фиксировать ряд показателей состояния здоровья человека, и неоднократно в прессе появлялись истории о том, как такие гаджеты буквально спасали людям жизнь, предупреждая о нетипичном сердечном ритме или слишком частом пульсе. Как оказалось, этим возможности часов и трекеров не ограничиваются — ученые Университета Дьюка и Стэнфордского университета утверждают, что они также могут «предсказывать» результаты анализа крови, сообщает портал Gizmodo.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine, смарт-часы обладают способностью сигнализировать об изменениях количества лейкоцитов, обезвоживании организма, анемии и даже некоторых заболеваниях.

В течение трех лет ученые наблюдали за 54 пациентами, которые носили трекеры, фиксирующие частоту сердечного ритма, количество пройденных шагов, температуру кожи и электродермальную активность [биоэлектрическая реакция, которая регистрируется с поверхности кожи]. Участники эксперимента также регулярно проходили обследования, включающие в себя ЭКГ, анализ крови на эритроциты и лейкоциты, проверку уровня кислорода и глюкозы в крови и др.

Результаты исследования говорят о том, что комбинации некоторых показателей, фиксируемых смарт-часами, могут указывать на те или иные изменения, отражающиеся в анализе крови. Например, ученые выявили связь между слабой электродермальной активностью и малым количеством выделяемого пота и дегидратацией пациента. Постоянное повышение температуры тела на фоне низкой активности может свидетельствовать о наличии воспаления и, как следствие, повышении уровня лейкоцитов, а низкая активность в паре с учащенным пульсом — об анемии.

Впрочем, у современных трекеров есть и ряд ограничений. Прежде всего, ни одни смарт-часы не смогут указать на точное количество тех или иных клеток в крови. Кроме того, пульса, температуры и уровня содержания кислорода недостаточно для постановки правильного диагноза.

Между тем исследователи уверены, что в долгосрочной перспективе полученные ими данные могут пригодиться медикам, например, врачам «скорой помощи», которые в будущем смогут использовать носимые устройства для экстренной диагностики.

Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко считает, что взаимосвязь, выявленная исследователями, дает возможность говорить о том, что с помощью носимых девайсов скоро действительно будет возможно проводить диагностику заболеваний.

«Показатели, которые снимают «умные часы» — это, в первую очередь, частота сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма. Также устройства могут давать информацию о температуре тела, влажности кожи и количество физической активности. Все эти показатели врач может оценить на очном приеме, интерпретировать и, в соответствии с результатами, назначить лабораторные анализы. Бесспорное преимущество носимых устройств в непрерывности регистрации показателей и получении большого количества данных, которые дают большую точность для последующей интерпретации», — заявила Ткаченко.

Что же касается взаимосвязи с результатами анализов, то с давних пор известно, что повышенная температура тела и частота сердечных сокращений могут говорить о наличии острого или хронического воспалительного процесса, который отражается в общем анализе крови как повышение уровня лейкоцитов.

«Умные часы могут фиксировать сочетание таких изменений и говорить о том, что есть вероятность наличия воспаления в организме. В то же время приравнять такие измерения к результатам лабораторных анализов нельзя, так как необходима количественная оценка выраженности воспаления — она измеряется количеством лейкоцитов и уровнем маркеров воспаления — СОЭ и СРБ. Также по результатам измерения ничего нельзя сказать и о причине воспаления — необходима более глубокая диагностика. А вот «сообщить» пациенту информацию о том, что его показатели могут свидетельствовать о воспалении и нужно сдать анализ и обратиться к врачу для интерпретации — гаджет может. Таким образом, можно заподозрить наличие заболевания гораздо раньше, до появления более выраженных симптомов», — считает эксперт.

Таким образом, носимые гаджеты могут быть большим подспорьем в работе врача — сокращать время приема, а также помогать на ранних стадиях заподозрить наличие заболевания. Но говорить о замене лабораторных тестов на носимые устройства пока рано, заявила собеседница «Газеты.Ru».

Основатель health-ech компании AIBY Оля Осокина также скептически отнеслась к исследованию американских ученых, отметив, что существует много индивидуальных факторов, которые могут отразиться на результатах анализов.

«Посмотрим на гипотезу модели, какие параметры взаимосвязаны с клетками крови. У мужчин количество эритроцитов выше, чем у женщин, это связано с влиянием мужских половых гормонов — андрогенов, стимулирующих образование эритроцитов. Какие факторы повлияли на выброс гормона, а также, как это отразилось на его видимых признаках, неизвестно. Далее в разном возрасте разная реакция психоэмоционального состояния на влияние давление и температуры, а также на водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами, знакомый нам, как пот. При этом речь идет не о возрасте по паспорту, а именно о биологическом возрасте. Ваше психоэмоциональное состояние и умение контролировать его тоже непостоянно, поэтому, как отмечают ученые, погрешность модели существует. Корреляция есть, но это не единственный фактор, который дает однозначный ответ», — считает Осокина.