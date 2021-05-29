Несовершенство законов и бюрократия: что мешает беспилотной отрасли в России

Рынок дронов в стране не может развиваться из-за недостатков законодательной системы, заявил «Газете.Ru» директор отдела промышленных решений компании Skymec Антон Ларсен. По его словам, поскольку беспилотная отрасль развивается слишком быстрыми темпами, законодательная база многих стран, в том числе и России, не успевает за технологиями, что создает дополнительные трудности.

«С одной стороны, существует ряд жестких ограничений со стороны государства, которые требуют от владельцев беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их пилотов действовать в очень узких рамках», — отметил Ларсен, добавив:

«Так, для того чтобы официально пилотировать коптер, необходимо пройти целый ряд проверок».

«Для управления дронами необходимо получить разрешение на использование воздушного пространства, а также полис страхования гражданской ответственности. Важно упомянуть и то, что все отснятые материалы с беспилотников необходимо предоставлять в Федеральную Службу Безопасности (ФСБ) для проверки на наличие там секретных правительственных объектов. Как правило, заявка рассматривается в течение одного месяца. И только в случае положительного решения оператор дрона сможет спокойно использовать результаты съемки», — пояснил Ларсен.

С другой стороны, способов контроля за исполнением гражданами предписаний законодательства у государства крайне мало, отмечает эксперт. Ничто не мешает любому россиянину приобрести беспилотник, проигнорировав все существующие нормативные акты и управлять им по своему усмотрению. Но даже если человек поставил на учет дрон, прошел проверки, и подтверждено, что он психологически здоров — нет никаких гарантий правомерности его дальнейших действий.

«Например, он с легкостью может снимать на камеру чужую личную жизнь, и за этим никто никак не проследит», — подчеркнул Ларсен.

По словам Ларсена, в настоящее время ситуация такова, что все существующие законодательные требования усиливают бюрократическую нагрузку на добропорядочных операторов БПЛА, сдерживая темпы распространения беспилотных решений.

«Мы понимаем, что дроны требуют принятия повышенных мер безопасности, но проблему не решить лишь формальными ограничениями в законе. Эффективные меры контроля направления государство сможет предпринять, если обратится напрямую к производителю и будет работать с ним. Например, уже сейчас крупнейшие производители дронов через встроенное программное обеспечение стали задавать ряд ограничений для их владельцев. Так, если кто-то придет с беспилотником DJI на территорию крупного международного аэропорта, скажем, в Шереметьево, попробует запустить его, то он попросту не взлетит. Вывод — государству следует просто воспользоваться теми средствами контроля, которые уже есть у производителя. Для этого нужен диалог и развитие отношений в государственно-частном партнерстве», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Другой вариант, который предложил Ларсен, — это контроль над летательными аппаратами через специальный сим-чип, схожий по своим характеристикам с обычной сим-картой. С его помощью правоохранительные органы смогут отслеживать перемещение дрона и местонахождение пилота.

«Без такого чипа беспилотник просто не должен будет взлетать. Подобные ограничения уже вводятся в США. Нашим законодательным органам остается лишь адаптировать вводимые за рубежом нормы под российские нужды», — заявил эксперт.

По мнению Ларсена, в качестве одного из первоочередных действий для законодателей должно рассматриваться создание комиссий и комитетов, ответственных за разработку в России действенных мер по контролю рынка БПЛА и их реализацию.

«Важно, чтобы люди, которые войдут в состав этих учреждений, осознавали революционные преимущества беспилотников для развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и других областей, и решали вопросы распространения БПЛА не путем введения ограничений, а через осознание потребностей и налаживание диалога с представителями рынка», — заключил представитель Skymec.

Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Павел Федяев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что действующее законодательство не может мешать развитию рынка БПЛА, потому что «законов, которые бы регулировали эту отрасль, пока толком нет».

«Стоит понимать, что беспилотники могут не только летать, но еще и ездить. Нужно регулировать воздушный кодекс, законы, касающиеся транспорта, но сперва надо разобраться с перевозками, с общественным транспортом, то есть с такси, и мы пока занимаемся законом о такси… Но в любом случае беспилотной темой заниматься надо, она стоит на повестке и является очень актуальной», — заявил Федяев.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики Михаил Блинкин отметил, что при регулировании отрасли беспилотников нужно уделять особое внимание безопасности, и выразил поддержку тем специалистам, которые придерживаются в этом вопросе «очень консервативных позиций».

«Да, отрасль хочет жить, развиваться, доставлять грузы, но есть интересы города, которые стоят гораздо выше. И сопоставление рисков приводит к бескомпромиссным решениям, которые мешают отрасли. Вы говорите, что законодательство несовершенно, но нет, оно просто ставит безопасность на первое место. И да, с одной стороны, это мешает развитию сегмента воздушного транспорта и угнетает бизнес частных компаний. Но стоит ли идти на уступки таким компаниям — очень сложный вопрос… Тут нет места форсируемым решениям», — заключил эксперт.