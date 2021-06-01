«Выглядит как злой покемон»: как беспилотный автобус напугал британцев

На прошлой неделе на дорогах Кембриджа в Великобритании появился автономный автобус в рамках тестового выезда, сообщает портал The Next Web.

Autonomous transport company Aurrigo has begun trials of the Auto-Shuttle - a self-driving bus - today in Cambridge. The shuttle will carry up to 10 passengers around a two-mile route pic.twitter.com/jI8t9G0P2D — Autocar (@autocar) May 27, 2021

Данный шаттл был разработан компанией Aurrigo. Его максимальная скорость — 32 км/ч, а дальность маршрута примерно 160 км. Транспорт может перевозить до 10 пассажиров и движется по двум маршрутам. Автобус действительно имеет функцию автономного вождения, однако за ним все равно должен следить оператор, который находится за рулем, чтобы в чрезвычайной ситуации перехватить управление.

Однако стоит отметить, что общественность не обрадовалась появлению чуда техники — всех людей пугал его внешний вид.

Пользователи Twitter отметили, что автобус выглядит уродливо.

«Он выглядит, как злой покемон», — написал юзер @Peradventur3. «Кажется, будто он уже разбился», — согласился @Zimex15.

Ужасный внешний вид не единственная вещь, за которую люди невзлюбили шаттл. Так, его дизайн раскритиковали за наличие множества острых углов, которые могут нанести повреждения людям.

«Люди говорят о его покраске, но лично я рад, что его разработали совершенно безопасным, сделав каждый угол и край кузова острым. По сути, это открытая банка консервов на колесах, и к тому же без водителя», — заявил один из пользователей.

People are talking about the paint work, but what I think is nice is that they've made it extra safe by making every edge on the front of it sharp. It's basically a driverless open baked bean tin on wheels! — LukE (@lukecole78) May 28, 2021

«Представьте, как он разрезает вас своими острыми углами на такое количество частей, что вам больше не нужно страдать, глядя на его внешний вид», — заявил другой комментатор.

Несмотря на критику, не стоит отрицать того факта, что эта инициатива Великобритании по внедрению автономных транспортных средств на дороги достаточно многообещающая. Однако, как отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, человеческое мышление часто консервативно и воспринимает новшества с опаской.

«Тем более это касается новых технологий – с помощью киноиндустрии в нас достаточно сильно развито недоверие к новейшей технике и всему, что связано с искусственным интеллектом. На протяжении минимум 30 последних лет мы получаем много информации с помощью фильмов об угрозе «восстания машин», потому и такие инновации воспринимаются поначалу с осуждением, неодобрением или даже страхом.

В данном случае, действительно, внешний вид беспилотного автобуса сильно напоминает фильм «Трансформеры» — явная ошибка дизайнеров.

Вместо привлечения внимания к своему творению они вызвали страх будущих потребителей транспортных услуг», — рассказал Деев.

По его словам, чтобы новые технологии внедрялись без подобных эксцессов, нужно учитывать консерватизм людей и создавать хотя бы внешне дружелюбную технику. Кроме того, на доверие потребителей будут оказывать влияние данные испытаний и информация о безопасности такого транспорта.

«Прогресс необходим и неизбежен. А чтобы люди его не боялись, нужно действовать максимально аккуратно. Любой продукт должен как минимум проходить несколько стадий внутреннего тестирования, а в идеале — команда должна постоянно использовать собственный продукт. Пройдет совсем немного времени, и беспилотный транспорт станет такой же обыденностью, как и любая другая технология. Пусть сейчас его внедрение и сталкивается с определенными проблемами — все они явно временные, а преимущества такого вида транспорта неоспоримы», — отметил руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Внедрение новых технологий всегда должно сопровождаться изучением общественного восприятия и проведением фокус-групп, а после – проведением полноценной информационной кампании, считает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

«Подобная коммуникация позволит донести именно те смыслы, которые вкладывает в технологию разработчик, тем самым избежав домыслов и предрассудков. Хорошим тоном у разработчиков, в том числе крупных производителей общественного транспорта становится проведение голосований на выбор дизайна будущего транспортного средства, как, например, происходило при разработке поезда «Москва» для московского метрополитена. Такие инструменты позволяют как рассказать о новых внедряемых технологиях, так и скорректировать определенные моменты на основании мнения пользователей. В результате, уровень возможного негатива в большинстве случаев удается свести к нулю еще на стадии разработки продукта», — поделился эксперт.