Исключат возможность общения: власти намерены распространить на видеоигры закон Яровой

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр [ГРЧЦ] предложил обязать игроиндустрию выполнять предписания «закона Яровой», сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, участники рынка будут обязаны хранить все сообщения пользователей, а также информацию о них. По заверению представителей ГРЧЦ, это нужно для того, чтобы противостоять «возможному негативному влиянию на развитие личности, а также риску использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».

На текущий момент индустрия видеоигр практически не регулируется со стороны государства, и поэтому ГРЧЦ считает необходимым «искать механизмы», чтобы это исправить. Кроме того, многие видеоигры сейчас включают в себя функции мессенджера и, по сути, являются социальными сетями, на которые уже распространяется вышеупомянутый закон.

К таким играм можно отнести крайне популярные среди молодежи Among Us и Fortnite.

На сегодняшний день согласно закону Яровой организаторы распространения информации (ОРИ) обязаны предоставлять сведения о передаче сообщений и изображений своих пользователей по официальному запросу. По сути ГРЧЦ предлагает внести игровые платформы в списки ОРИ, чтобы они подчинялись единым требованиям наравне с другими онлайн-площадками для общения.

Кроме предложения сделать хранение сообщений и пользовательской информации обязательным для игровых сервисов в ГРЧЦ также отмечают необходимость установления правового статуса игровой валюты, лутбоксов и донатов.

В Роскомнадзоре выразили согласие с актуальностью данных проблем, однако отметили, что данные предложения требуют тщательного рассмотрения. Тем временем представители отрасли, опрошенные изданием, отмечают, если исполнение данных рекомендаций окажется слишком затратным, то производители игр не будут их исполнять и просто исключат возможность общения в играх.

Также они обратили внимание на то, что хранение сообщений геймеров ничего не даст органам власти.

Дело в том, что в отличие от мессенджера, где пользователя, отправившего сообщение, можно вычислить по метаданным или номеру телефона, средства идентификации людей в играх отсутствуют.

«Видеоигры, будучи сейчас на острие индустрии развлечений, стали сильной коммуникационной платформой, поэтому интерес к ним государства вполне понятен. В то же время очевидно, что это своя среда, в том числе технологическая, нарративная, которая принципиально отличается от, например, сферы деятельности телеком-операторов. Здесь необходим взвешенный подход с учётом специфики игровой индустрии, а не принцип «давайте быстренько отрегулируем», — заявил «Газете.Ru» директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

По его словам, видеоигры в России успешно развиваются, одновременно внося вклад в экономику и являясь элементом прогрессивного имиджа страны на международной арене благодаря лидерским позициям национальных участников рынка.

«Радует, что регуляторы планируют провести серьезные обсуждения с бизнесом. Мы предлагаем одной из площадок для такого обсуждения сделать кластер «Игровая индустрия» Российской ассоциации электронных коммуникаций, состав экспертов которого позволяет проводить качественную оценку законодательных инициатив», — заключил эксперт.