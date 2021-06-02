Очередной маркетинговый ход: зачем в Tesla нужна игровая консоль

Производитель чипов для PlayStation 5, а также Xbox Series X и S, компания AMD сообщила, что работает с Tesla над созданием информационно-развлекательной системы, которая будет включена в электрокары бренда, сообщает портал Business Insider.

Как сообщается, система будет иметь графику консольного качества с вычислительной мощностью чуть ниже, чем у PS5, заявила генеральный директор AMD Лиза Су во время ежегодной презентации компании Computex.

«Мы с нетерпением ждем возможности предоставить геймерам отличную платформу для AAA-видеоигр», — сказала Су.

Ранее в январе Tesla объявила, что обновленные версии автомобилей Model X и S будут поставляться с игровой системой, которая сможет соперничать с лучшими игровыми консолями мира. Пользователь сможет играть в игры, которые будут проецироваться сразу на два экрана — 17-дюймовый в передней части автомобиля, а также дисплей поменьше для пассажиров сзади.

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже много лет рекламирует игровые возможности своих электромобилей, однако электрокар Model S Plaid, релиз которого запланирован на июнь 2021 года, станет первым автомобилем с подобной консолью.

Появление в новых моделях Tesla опции игровых консолей от AMD не окажет существенного влияния на рынок автомобилестроения, рассказал «Газете.Ru» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Добавление такой функции является маркетинговых шагом компании, которая пытается выстоять в условиях растущей конкуренции ввиду насыщенности рынка различными моделями других компаний. Также стоит отметить, что в условиях дефицита чипов масштабное внедрение функции может быть затруднено», — сообщил Меркулов.

Игровая консоль в электромобиле – это маркетинговый ход для привлечения более молодой целевой аудитории, соглашается независимый пиар-консультант Анастасия Куценко.

«Для них возможность (пусть пока гипотетическая) ехать в автомобиле и при этом играть в любимые игры на удобной приставке – дополнительный плюс электромобиля. Но не факт, что в дальнейшем такая консоль приживется и станет непременным атрибутом моделей Tesla. Кроме того, такие новшества, все более совершенная «начинка» авто, привлекающая внимание миллениалов – это способ для компании удержать интерес к своей продукции, дать толчок росту стоимости акций и закрепить за собой звание лидера отрасли. Явный маркетинговый ход для определенной категории потребителей, которые любят новинки и технические идеи», — объяснила Куценко.

По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Марка Шермана,

Tesla в целом очень нужны позитивные новости, поскольку в этом году котировки компании отстают от рынка, а сама компания столкнулась с негативными в репутационном плане вещами, среди которых сообщения о ДТП со смертельным исходом и свежая новость о претензиях американского регулятора из-за постов Илона Маска в Twitter.

«Конкуренция на рынке электромобилей усиливается как в США, так и в Китае, и Tesla нужно поддерживать имидж компании, которая первой внедряет инновации. В теории можно будет ехать на автопилоте и играть на консоли, то есть машина по комфорту не будет ничем отличаться от дома, где можно приятно провести время, естественно, при условии безопасности на дороге. Предусмотрен экран и для пассажиров. Комфортный салон и дизайн автомобиля — одна из главных особенностей Tesla, которая теперь делает еще один новаторский шаг в этом направлении», — отмечает эксперт.