«Оградить детей от помойного ведра»: что такое «белый интернет» и зачем он нужен в России

В России идет работа над созданием специального «белого интернета» для школьников, в котором будет размещаться только проверенный контент. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в сегменте «белого интернета» также будут социальные сети и мессенджеры, которыми дети смогут пользоваться, но при этом будут защищены от потенциально опасного контента.

«Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда. Будем размещать соответствующие фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн. Это кино, просмотр различных фильмов, книги, художественная литература. То есть мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», — пояснил министр.

Кравцов добавил, что онлайн-технологии призваны дополнять традиционную систему образования, а не полностью заменять ее.

Как сообщила «Газете.Ru» директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, идея «белого интернета» уже давно обсуждается в России.

«Я полагаю, что речь идет о том, что доступ или продукт, который даст этот доступ для детей по белым спискам, т.е. будет закрыт доступ ко всей запрещенной в России на основании закона информации, это и контент о наркотиках, суицидах и экстремизме. Там будет делаться упор в первую очередь на полезную, позитивную и образовательную информацию», — отметила Мизулина.

По ее словам, скорее всего, это будет реализовано в виде каких-то дополнительных программных настроек браузера, чтобы их легко мог включить родитель. Также возможно, что это будет отдельный продукт, который будет устанавливаться на устройство ребенка.

«Ряд операторов уже работают над подобными сервисами, и, конечно, это хорошее направление. Другой вопрос состоит в том, какие именно ресурсы попадут в число рекомендуемых и какие будут одобрены и признаны хорошими. Это дискуссионный вопрос. Если говорить о крупнейших социальных сетях, от доступа к плохому контенту от хорошего ребенка ограждает лишь один клик. Здесь важно понимать, как будут настроены механизмы модерации и действительно ли весь негативный контент по мнению родителей будет закрыт для детей», — считает собеседница «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласился с тем, что «интернет без порнографии, экстремизма и ненужной информации — хорошая идея».

«Думаю, это реализуемо через сервисы файерволов и настроек безопасности систем и сетей. Не уверен, что мы нуждаемся в изоляции всего русского интернета, но оградить детей, школьников от помойного ведра — хорошая инициатива», — считает депутат.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в свою очередь уверен, что интернет на текущий момент является большой проблемой для российской молодежи.

«Сегодня это не просто пространство, в котором есть возможности для развития — сегодня это гарантированные риски для наших подростков. Уверен, что стоит предпринимать системные действия, но я бы начал с программных работ в школах, обучения не только учеников, но и учителей, которые зачастую вообще понятия не имею, что происходит с детьми в сети. А самое главное, об этом думать нужно в первую очередь – нужно помочь родителям, дать им знания, дать им понимание проблемы, об этом нужно заботиться в первую очередь. Федеральный министр не придет на помощь конкретному школьнику, которого будут сажать за летнюю подработку «кладмена», или не поможет школьнице, которую шантажируют откровенными фотографиями. В первую очередь нужно прокачивать родителей», — считает Щельцин.

Эксперт добавил, что при создании модели веб-пространства нужно понимать, по каким правилам строятся такие живые и естественные сети, чтобы выстроить по-настоящему ценную сеть.

«Отсутствие негативного контента будет приятным для родителей детей до 8 лет, но детей старше нужно мотивировать понятными ценностями. Это может быть уникальный востребованный контент, это могут быть пространства для общения, возможности, недоступные ранее в сети.

Если для определенной группы школьников на площадке не будет ценности, она будет игнорировать этот «белый интернет», — пояснил Щельцин.

Идею создания «белого интернета» еще много лет назад озвучивала депутат Елена Мизулина, напомнил «Газете.Ru» директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров [АППСИМ] Владимир Зыков.

«Она говорила о том, что для того, чтобы защитить детей, надо вводить «белый интернет», т.е. для всех пользователей будут автоматически доступны только сайты с разрешенным контентом. И для того, чтобы все остальные сайты были доступны, нужно будет либо писать заявление провайдеру, либо в личном кабинете поставить соответствующие галочки.

Однако на тот момент возможности для реализации данной идеи отсутствовали.

Известно, что тогда были проведены тесты в различных регионах России, результаты не были озвучены, однако с тех пор никаких дальнейших разговоров об этом не велось. Сегодня у нас поменялась вся фильтрация интернета и теоретически внедрение белого интернета возможно», — сообщил эксперт.